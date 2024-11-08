В новосибирском театре «Старый дом» стартовала режиссерская лаборатория

Три ярких представителя нового поколения режиссуры – Арсений Мещеряков, Александр Золотовицкий и Филипп Гуревич – выбрали материал для лабораторного эскиза и начали работать с артистами, чтобы через 10 дней усердных репетиций представить публике первые результаты. Марафон режиссерских показов пройдет 10 ноября, сообщает пресс-служба минкультуры Новосибирской области.

Эскизный спектакль по мотивам пьесы Гарольда Пинтера «Немой официант»

Режиссер: Александр Золотовицкий

10 ноября в 13:00



В этой пьесе Пинтер, мастер театра абсурда, исследует философию экзистенциализма через историю двух мужчин, которые сидят в подвале и пытаются разобраться в своей жизни. Пьеса раскрывает внутренний конфликт героев, их борьбу с одиночеством и отсутствием смысла. Режиссер Александр Золотовицкий расставит собственные акценты в этой запутанной истории.

18+



Эскизный спектакль «Случаи» по мотивам рассказов Даниила Хармса

Режиссер: Арсений Мещеряков

10 ноября в 16:30



Сюжет спектакля основан на коротких абсурдных рассказах Хармса, где герои совершают нелепые, порой жестокие поступки, лишённые логики, но отражающие суть человеческой природы. Арсений Мещеряков создаёт на сцене мир, в котором события и персонажи будто выпадают из привычной реальности, и зритель оказывается в плену хаоса и абсурда, как и сами герои.

18+



Спектакль-эскиз по мотивам пьесы Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина»

Режиссер: Филипп Гуревич

10 ноября в 20:00



«Смерть Тарелкина» – знаменитая «комедия-шутка» Александра Сухово-Кобылина, ставшая заключительной частью его драматической трилогии «Картины прошедшего». Главный герой судейский чиновник Тарелкин, инсценирует свою смерть ради выгоды. Этот сатирический сюжет ставит важные вопросы о морали и человеческих поступках. Филипп Гуревич исследует, как далеко человек может зайти в желании удовлетворить своё эго и что такое настоящая свобода.

18+

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

Фото: театр «Старый дом»