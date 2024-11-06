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Театр

Юность и искусство: фестиваль театральных школ «Первая сцена» открылся в Новосибирске

Важный раздел фестиваля, который был включен в этом году, посвящен школьным театрам.

mk.nso.ru

В Новосибирском государственном театральном институте стартовал II Всероссийский фестиваль театральных школ «Первая сцена». В этом году фестиваль расширяет границы: помимо театральных вузов в нем примут участие школьные и инклюзивные театры, лучшие постановки будут показаны в течение фестиваля на сцене учебного театра. Программа пройдет по двум основным номинациям: для школьных театров и  театральных школ.

В этом году в фестивале принимают участие театральные школы со своими спектаклями из Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, Приморского, Красноярского и Алтайского краев.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Важный раздел фестиваля, который был включен в этом году, посвящен школьным театрам. В конкурсном отборе приняли участие 40 детских спектаклей. Перед новосибирской публикой выступят Шоу-театр «Сюрприз»,  театральный коллектив «Шар», детский кукольный театр «Улыбка» и  кукольный театр «Рукавичка». Кроме того, в программу фестиваля вошли два спектакля инклюзивных театров-победителей.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Также для участников фестиваля пройдут мастер-классы ведущих преподавателей актерского мастерства.

Фестиваль продлится до 12 ноября.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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