Юность и искусство: фестиваль театральных школ «Первая сцена» открылся в Новосибирске

В Новосибирском государственном театральном институте стартовал II Всероссийский фестиваль театральных школ «Первая сцена». В этом году фестиваль расширяет границы: помимо театральных вузов в нем примут участие школьные и инклюзивные театры, лучшие постановки будут показаны в течение фестиваля на сцене учебного театра. Программа пройдет по двум основным номинациям: для школьных театров и театральных школ.

В этом году в фестивале принимают участие театральные школы со своими спектаклями из Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, Приморского, Красноярского и Алтайского краев.