Новосибирск покажет: в День Сибири «Красный факел» представит «Бесов» и «Мертвые души» московским зрителям

В рамках празднования Дня Сибири Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» впервые покажет в Москве спектакли Андрея Прикотенко «Бесы» и «Мертвые души». Гастроли в столице пройдут 7 и 8 ноября на сцене Театра Наций. «Мертвые души» и «Бесы» с большим актерским составом не только выстраиваются в линию по созданию классического репертуара, но и сложились в дилогию. Эпический охват, бескрайние российские просторы, извечные темы борьбы за правду и справедливость – все это объединяет два великих текста в большую мультивселенную, в которую и предстоит погрузиться московским зрителям.

«Постановки, которые мы привозим в Москву в ноябре – «Мертвые души» по мотивам поэмы Гоголя и «Бесы» по роману Достоевского – это программные спектакли, в которых представлен новый вектор развития театра, наше отношение к русской классике и интерпретации хрестоматийных текстов на академической сцене», – отметил художественный руководитель театра «Красный факел» Андрей Прикотенко.