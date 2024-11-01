Новосибирск покажет: в День Сибири «Красный факел» представит «Бесов» и «Мертвые души» московским зрителям

Гастроли «Красного факела» пройдут 7 и 8 ноября на сцене Театра Наций.
Спектакль «Мертвые души»
8 ноября в России отмечается День Сибири. Новосибирская область представит культурную программу в Москве – на сцене Театра Наций пройдет показ двух знаковых спектаклей театра «Красный факел», сообщает пресс-служба регионального минкультуры.
Подробнее о запланированных мероприятиях на пресс-конференции рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева.
Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина: «Реализуя подобные проекты, мы наполняем слово «Сибирь» новыми важными для нас смыслами. Новосибирская область – это территория культурных, умных, открытых и гостеприимных людей, место, где рождаются масштабные творческие проекты, самые смелые мечты и идеи большого масштаба, не забывают о традициях и великом наследии. Программа Дня Сибири поможет жителям и гостям столицы познакомиться с культурными достижениями Новосибирской области и узнать чуть больше об основах сибирского характера».
Юлия Шуклина
В рамках празднования Дня Сибири Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» впервые покажет в Москве спектакли Андрея Прикотенко «Бесы» и «Мертвые души». Гастроли в столице пройдут 7 и 8 ноября на сцене Театра Наций. «Мертвые души» и «Бесы» с большим актерским составом не только выстраиваются в линию по созданию классического репертуара, но и сложились в дилогию. Эпический охват, бескрайние российские просторы, извечные темы борьбы за правду и справедливость – все это объединяет два великих текста в большую мультивселенную, в которую и предстоит погрузиться московским зрителям.
«Постановки, которые мы привозим в Москву в ноябре – «Мертвые души» по мотивам поэмы Гоголя и «Бесы» по роману Достоевского – это программные спектакли, в которых представлен новый вектор развития театра, наше отношение к русской классике и интерпретации хрестоматийных текстов на академической сцене», – отметил художественный руководитель театра «Красный факел» Андрей Прикотенко.
Спектакль «Бесы»
Театр «Красный факел» с Москвой связывают давние теплые отношения: начиная с 1953 года, когда труппа под руководством Веры Редлих стала первым новосибирским театром, приехавшим с гастролями в столицу. Тогда коллектив покорил московскую сцену и был назван критиками «Сибирским МХАТом».
Антонида Гореявчева
«Этим званием «Красный факел» гордится и сегодня. Мы сохраняем и переосмысляем важнейшие театральные традиции, опираясь на лучшие образцы мировой литературы, формируем классический репертуар, востребованный и созвучный современному зрителю. Тщательно продумав афишу гастролей, представляем спектакли, которые определяют лицо нынешнего «Красного факела», – рассказала директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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