Найдется роль для каждого: Новосибирский театр кукол проведет фестиваль любительских семейных театров

4 ноября в Новосибирском театре кукол пройдет фестиваль любительских семейных театров «Ты, я, он, она — театральная семья». В фестивале примут участие семейные коллективы из Новосибирска и области, среди которых опытные участники всероссийских фестивалей и новички. Артисты будут работать планшетными и тростевыми куклами, а также будет представлен теневой театр.



В программе — русские народные сказки и авторские сказки, придуманные участниками. В день фестиваля артисты театра покажут мастер-класс и проведут «театральную разминку» для участников и зрителей. В преддверии фестиваля театр организовал занятия и мастер-классы по созданию кукол и декораций.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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