Для новосибирских ребят устроили фестиваль подростковых театральных студий

Опытные наставники – артисты новосибирских театров и студенты театрального института – поделились с юными участниками фестиваля секретами игрового мастерства.
Первый региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий «Подростки России» прошёл в Новосибирской области.
Участники, новосибирские школьники, показали свои таланты в постановках «Мы», «Детский мир», «Я всё скажу», «Репка» и «Всё лето в один день». Темы выступлений – детско-родительские отношения, одиночество, дружба, первая любовь – отражали актуальные вопросы, с которыми сталкиваются юные артисты, помогали им осмыслить и выразить свои переживания.
Опытные наставники – артисты новосибирских театров и студенты театрального института – провели мастер-классы по игровому искусству, сценическому движению и речи, а также организовали встречу с актёром молодёжного театра «Глобус» Андреем Калашником в формате «Болталка с актёром». Ребята смогли обменяться опытом, задать вопросы профессионалам и потренировать свои навыки.
Фестиваль открыл новый формат для социализации и поддержки подростков. Социальный театр становится важным инструментом, помогающим молодым людям лучше понять себя и других.
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