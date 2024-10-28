Для новосибирских ребят устроили фестиваль подростковых театральных студий

Опытные наставники – артисты новосибирских театров и студенты театрального института – провели мастер-классы по игровому искусству, сценическому движению и речи, а также организовали встречу с актёром молодёжного театра «Глобус» Андреем Калашником в формате «Болталка с актёром». Ребята смогли обменяться опытом, задать вопросы профессионалам и потренировать свои навыки.



Фестиваль открыл новый формат для социализации и поддержки подростков. Социальный театр становится важным инструментом, помогающим молодым людям лучше понять себя и других.