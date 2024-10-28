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Театр

В новосибирском «Первом театре» прошла премьера спектакля «Ожидание»

Это история мучительного ожидания любви, герои которой все никак не могут встретиться.

На сцене «Первого театра» состоялся премьерный показ спектакля «Ожидание», вдохновленного монооперой Микаэла Таривердиева «Ожидание». Художественный руководитель спектакля – Джемма Аветисян. Актерский состав: Людмила Щеголькова и Владислав Аксёнов.

В основе спектакля лежит история современной женщины, которая пришла на свидание раньше своего возлюбленного. Картина мучительного ожидания любви в глазах одинокой современной женщины. Но «Первый театр » не ограничивается монологом женщины. Спектакль отличается вкраплением сюжета современного одинокого мужчины. Он тоже ждет и тоже ищет свою половинку.

Линия персонажа Владислава Аксенова перекликается с судьбой Иосифа Бродского, который тоже пришел на свидание и не встретился со своей возлюбленной. Стихотворения и проза Бродского в спектакле перемежается с вокальными партиями монооперы Людмилы Щегольковой. Из двух самостоятельных линий они превращаются в одну. Впервые мы увидим историю с двух сторон. Не только историю женщины, которая ждет, но и историю мужчины. Сойдутся ли два одиночества, или ожидание окажется напрасным?

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: «Первый театр»

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