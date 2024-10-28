В новосибирском «Первом театре» прошла премьера спектакля «Ожидание»

Линия персонажа Владислава Аксенова перекликается с судьбой Иосифа Бродского, который тоже пришел на свидание и не встретился со своей возлюбленной. Стихотворения и проза Бродского в спектакле перемежается с вокальными партиями монооперы Людмилы Щегольковой. Из двух самостоятельных линий они превращаются в одну. Впервые мы увидим историю с двух сторон. Не только историю женщины, которая ждет, но и историю мужчины. Сойдутся ли два одиночества, или ожидание окажется напрасным?

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: «Первый театр»