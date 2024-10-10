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В новосибирском театре «Глобус» состоялась премьера мюзикла «Садко в подводном царстве»

«Садко в подводном царстве» позволяет по-новому взглянуть на эпический мир старинных русских былин.

На большой сцене театра «Глобус» состоялась премьера мюзикла «Садко в подводном царстве» — нового авторского проекта композитора, режиссера, продюсера, певца, актера Глеба Матвейчука. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкультуры mk.nso.ru.

В своем творчестве режиссер неоднократно обращался к славянской мифологии и национальному колориту. «Садко в подводном царстве» позволяет по-новому взглянуть на эпический мир старинных русских былин и увлекает в фантазийный мир с песнями и танцами под завораживающее музыкальное сопровождение.

Премьера мюзикла «Садко» порадовала зрителей не только яркими костюмами, волшебством и захватывающими песнями, но и интерактивной программой за час до спектакля. Погружение в сказку у юных театралов и их родителей началось в фойе, где гости сделали фото в тематической фотозоне, выловили своими руками волшебную рыбку, пофантазировали и раскрасили одного из жителей подводного царства.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр «Глобус» 

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