В новосибирском театре «Глобус» состоялась премьера мюзикла «Садко в подводном царстве»

Премьера мюзикла «Садко» порадовала зрителей не только яркими костюмами, волшебством и захватывающими песнями, но и интерактивной программой за час до спектакля. Погружение в сказку у юных театралов и их родителей началось в фойе, где гости сделали фото в тематической фотозоне, выловили своими руками волшебную рыбку, пофантазировали и раскрасили одного из жителей подводного царства.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр «Глобус»