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Театр

Новосибирский музыкальный театр впервые представил свои спектакли на сцене Сахалинского театрального центра имени Чехова

Особенным моментом гастролей стали показы мюзикла «Римские каникулы» с тифлокомментированием и тактильными экскурсиями для незрячих и слабовидящих зрителей.

Коллектив Новосибирского музыкального театра вернулся с гастролей из Южно-Сахалинска. Более четырех тысяч сахалинцев посетили спектакли «Римские каникулы», «Бременские музыканты», «Любовь и голуби» и мелодраму «Бесприданница». Билеты были распроданы задолго до приезда новосибирской труппы.

В гастролях было задействовано более 70 человек, в том числе солисты, артисты хора и балета, технические специалисты.

Особенным моментом гастролей стали показы мюзикла «Римские каникулы» с тифлокомментированием и тактильными экскурсиями для незрячих и слабовидящих зрителей, организованные совместно с «Чехов-центром» и Сахалинской библиотекой для слепых. Для многих зрителей это был первый опыт знакомства с тифлокомментированием.

Министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик выразила благодарность Музыкальному театру и пригласила на гастроли в следующем году.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: Новосибирский музыкальный театр

 

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