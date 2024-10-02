Новосибирский музыкальный театр впервые представил свои спектакли на сцене Сахалинского театрального центра имени Чехова

Особенным моментом гастролей стали показы мюзикла «Римские каникулы» с тифлокомментированием и тактильными экскурсиями для незрячих и слабовидящих зрителей.
Коллектив Новосибирского музыкального театра вернулся с гастролей из Южно-Сахалинска. Более четырех тысяч сахалинцев посетили спектакли «Римские каникулы», «Бременские музыканты», «Любовь и голуби» и мелодраму «Бесприданница». Билеты были распроданы задолго до приезда новосибирской труппы.
В гастролях было задействовано более 70 человек, в том числе солисты, артисты хора и балета, технические специалисты.
Особенным моментом гастролей стали показы мюзикла «Римские каникулы» с тифлокомментированием и тактильными экскурсиями для незрячих и слабовидящих зрителей, организованные совместно с «Чехов-центром» и Сахалинской библиотекой для слепых. Для многих зрителей это был первый опыт знакомства с тифлокомментированием.
Министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик выразила благодарность Музыкальному театру и пригласила на гастроли в следующем году.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
12+
Фото: Новосибирский музыкальный театр
Комментарии (0)