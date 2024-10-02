Новосибирский музыкальный театр впервые представил свои спектакли на сцене Сахалинского театрального центра имени Чехова

Коллектив Новосибирского музыкального театра вернулся с гастролей из Южно-Сахалинска. Более четырех тысяч сахалинцев посетили спектакли «Римские каникулы», «Бременские музыканты», «Любовь и голуби» и мелодраму «Бесприданница». Билеты были распроданы задолго до приезда новосибирской труппы.

В гастролях было задействовано более 70 человек, в том числе солисты, артисты хора и балета, технические специалисты.