Сказочные гастроли: Самарский театр кукол покажет спектакли в Новосибирске

Какие постановки самарцы привезут для наших зрителей?
С 26 по 29 сентября в Новосибирск в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приезжает Самарский театр кукол. Самарские кукольники порадуют новосибирских зрителей тремя сказками.
Для самых маленьких зрителей покажут спектакль «Лягушка-путешественница» режиссера Павла Овсянникова. Для зрителей постарше самарцы привезут «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Неожиданное оформление постановки по-новому откроет знакомый каждому с детства мир сказок Пушкина: зрителей ждут необычное сценическое решение спектакля, оригинальное исполнение кукол и самобытная музыка.
Завершит гастроли спектакль «Волшебное кольцо» по сказке поморского писателя Бориса Шергина – добрая, смешная, поучительная история о приключениях главного героя Ивана. В сказке соединились тонкий юмор, поэтические выступления и простота народного сюжета.
Также благодаря федеральному проекту и обменным гастролям новосибирские артисты покажут в Самаре кибер-триллер «Game over: Атака темного бота», спектакли «Муму» и «Путешествие в Чукоккалу».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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