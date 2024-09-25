Сказочные гастроли: Самарский театр кукол покажет спектакли в Новосибирске

С 26 по 29 сентября в Новосибирск в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приезжает Самарский театр кукол. Самарские кукольники порадуют новосибирских зрителей тремя сказками.



Для самых маленьких зрителей покажут спектакль «Лягушка-путешественница» режиссера Павла Овсянникова. Для зрителей постарше самарцы привезут «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Неожиданное оформление постановки по-новому откроет знакомый каждому с детства мир сказок Пушкина: зрителей ждут необычное сценическое решение спектакля, оригинальное исполнение кукол и самобытная музыка.

