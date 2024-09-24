В новосибирском театре «Красный факел» прошла премьера спектакля «Бесы»

Спектакль, наполненный множеством персонажей, не только продолжил традицию создания классического репертуара, но и сложился в дилогию с прошлогодними «Мертвыми душами». Эпический охват, бескрайние русские просторы, фигура героя, которого окружающие воспринимают как полубога ‒ всё это объединило два великих текста в большую мультивселенную.