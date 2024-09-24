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Театр

В новосибирском театре «Красный факел» прошла премьера спектакля «Бесы»

«Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского – очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни», — делится худрук театра Андрей Прикотенко.

На большой сцене «Красного факела» прошёл первый премьерный показ спектакля «Бесы». Своё прочтение романа Федора Достоевского впервые в истории новосибирского академического театра представил художественный руководитель «Красного факела» Андрей Прикотенко и художник Ольга Шаишмелашвили.

Спектакль, наполненный множеством персонажей, не только продолжил традицию создания классического репертуара, но и сложился в дилогию с прошлогодними «Мертвыми душами». Эпический охват, бескрайние русские просторы, фигура героя, которого окружающие воспринимают как полубога ‒ всё это объединило два великих текста в большую мультивселенную.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: Виктор Дмитриев

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