Фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега» стартовал в Новосибирске

В рамках открытия прошел показ эпичной постановки «Петр I» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.
Участников и зрителей масштабного театрального события приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков: «Фестиваль уже не первый год объединяет на одной сцене выдающиеся театральные коллективы из разных городов и подтверждает статус Новосибирска как крупнейшего театрального центра страны. Событие поражает своим масштабом. Мы благодарим участников и организаторов фестиваля за такую уникальную возможность – увидеть все лучшие новые российские постановки на одной сцене».
В рамках открытия состоялся показ масштабного спектакля «Петр I» Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Постановка была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.
Фестиваль продлится до 20 сентября. Новосибирцы увидят постановки московского «Рэп-театра», Государственного Академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова, театра «Лестница», Московского театра мюзикла, Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии. Премьеру мюзикла «Солнечный удар» представит Новосибирский музыкальный театр.
В дни фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы с известными театральными деятелями. С участниками и гостями фестиваля встретятся композитор Евгений Загот, режиссер Алексей Франдетти, театральный критик Йосси Тавор.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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