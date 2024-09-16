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Театр

Фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега» стартовал в Новосибирске

В рамках открытия прошел показ эпичной постановки «Петр I» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

mk.nso.ru

Участников и зрителей масштабного театрального события приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков: «Фестиваль уже не первый год  объединяет на одной сцене выдающиеся театральные коллективы из разных городов и подтверждает статус Новосибирска как крупнейшего театрального центра страны. Событие поражает своим масштабом. Мы благодарим участников и организаторов фестиваля за такую уникальную возможность – увидеть все лучшие новые российские постановки на одной сцене». 
 
В рамках открытия состоялся показ масштабного спектакля «Петр I» Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Постановка была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Фестиваль продлится до 20 сентября. Новосибирцы увидят постановки московского «Рэп-театра», Государственного Академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова, театра «Лестница», Московского театра мюзикла, Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии. Премьеру мюзикла «Солнечный удар» представит Новосибирский музыкальный театр. 

В дни фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы с известными театральными деятелями. С участниками и гостями фестиваля встретятся композитор Евгений Загот, режиссер Алексей Франдетти, театральный критик Йосси Тавор.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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