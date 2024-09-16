Фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега» стартовал в Новосибирске

Участников и зрителей масштабного театрального события приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков: «Фестиваль уже не первый год объединяет на одной сцене выдающиеся театральные коллективы из разных городов и подтверждает статус Новосибирска как крупнейшего театрального центра страны. Событие поражает своим масштабом. Мы благодарим участников и организаторов фестиваля за такую уникальную возможность – увидеть все лучшие новые российские постановки на одной сцене».



В рамках открытия состоялся показ масштабного спектакля «Петр I» Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Постановка была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.