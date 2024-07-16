Новосибирский музыкальный театр номинировали на премию «Звезда Театрала – 2024»

Новосибирский музыкальный театр вошел в лонг-лист Международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2024». Театр представлен в двух основных номинациях – «Лучший музыкальный спектакль» (мюзикл «Два капитана» в постановке режиссера Дмитрия Туркова) и «Лучший региональный театр». В этом году Новосибирский музыкальный театр стал единственным среди профессиональных театров города Новосибирска, кому благодаря зрительской поддержке удалось войти в лонг-лист премии.

Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа. В сентябре номинанты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут включены в шорт-лист премии, где в каждой номинации останется по три претендента на награду. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии, которая традиционно проходит в первый понедельник декабря на сцене театра имени Вахтангова.

Новосибирский музыкальный театр ежегодно получает номинацию премии «Звезда Театрала» и показывает высокие результаты. В 2021 году мюзикл Владимира Баскина «Кошка, которая гуляла сама по себе» в постановке режиссера Василия Заржецкого стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества». В 2022 году Новосибирский музыкальный театр прошел в шорт-лист премии в номинации «Лучший региональный театр», в 2023 году – в номинации «Лучший директор» (Леонид Кипнис).

В этом году в число номинантов также вошел коллектив из Новосибирска – театр-студия «Театральный ЯР» в номинации «Лучший любительский театр».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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