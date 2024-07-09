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Театр

Студенты Новосибирского театрального института показали спектакль о жизни бездомных собак

«Я хочу изменить ситуацию с брошенными животными в нашем городе», — поделилась режиссер Дарья Тарасова.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

Пронзительную историю о жизни бездомных собак по повести Константина Сергиенко показали в Доме актера студенты Новосибирского театрального института, сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.

«Мы изменили кличку главной героини спектакля на имя реальной собаки: Кара. Я хочу изменить ситуацию с брошенными животными в нашем городе», — рассказала режиссер Дарья Тарасова.

В финале актеры вышли на сцену с фотографиями реальных бездомных собак в руках.

«В прошлом году с улиц Новосибирска мы забрали 720 бездомных псов и 98 кошек. Но эвтаназия, которой закончился спектакль, сейчас не применяется. Мы животных стерилизуем и выпускаем в естественную среду, стараемся по возможности найти им дом», - рассказала директор городского центра по проблемам домашних животных Ольга Заварзина.

Средства от продажи билетов передадут приютам для животных.

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