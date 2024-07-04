Новосибирский «Старый дом» с триумфом завершил театральный фестиваль на Сахалине

«Спектакль «Петерс» стал ярким итогом фестиваля, о чем красноречиво говорили и чуткая тишина в зрительном зале, и мгновенная отзывчивость зрителей на все нюансы происходившего на сцене, и долгие восторженные аплодисменты в финале спектакля», — поделилась директор «Старого дома» Татьяна Ильина.
Завершился пятый Фестиваль театров Дальнего Востока, который проходил в Южно-Сахалинске — главной финальной точкой фестиваля стал спектакль Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом»
Татьяна Ильина, директор театра «Старый дом»: «Гастроли для театра – это всегда праздник: новые города и площадки, новые зрители и их новые, порой неожиданные реакции на знакомые спектакли. Участие в фестивале театров Дальнего Востока для «Старого дома» стало еще и праздником закрытия сезона в кругу друзей, так как на Сахалине нас ждали давно и с большим нетерпением. Спектакль «Петерс» стал ярким итогом фестиваля, о чем красноречиво говорили и чуткая тишина в зрительном зале, и мгновенная отзывчивость зрителей на все нюансы происходившего на сцене, и долгие восторженные аплодисменты в финале спектакля, и, конечно, слова благодарности в адрес артистов, которые прозвучали от губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко и министра культуры и архивного дела Нонны Владимировны Лаврик».
Пятый Фестиваль театров Дальнего Востока проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Сахалинской области в рамках федеральной Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Руководитель программы – народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. В основную афишу фестиваля вошли девять лучших спектаклей Дальнего Востока, а в качестве почётных гостей были приглашены известнейшие театры России и Абхазии. Но спектакль «Петерс», поставленный на сцене «Старого дома» в 2020 году режиссёром Андреем Прикотенко по одноименному рассказу Татьяны Толстой, стал «эмоциональным хедлайнером» фестиваля.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото Сергея Красноухова
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