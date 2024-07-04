Новосибирский «Старый дом» с триумфом завершил театральный фестиваль на Сахалине

Завершился пятый Фестиваль театров Дальнего Востока, который проходил в Южно-Сахалинске — главной финальной точкой фестиваля стал спектакль Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом»

Татьяна Ильина, директор театра «Старый дом»: «Гастроли для театра – это всегда праздник: новые города и площадки, новые зрители и их новые, порой неожиданные реакции на знакомые спектакли. Участие в фестивале театров Дальнего Востока для «Старого дома» стало еще и праздником закрытия сезона в кругу друзей, так как на Сахалине нас ждали давно и с большим нетерпением. Спектакль «Петерс» стал ярким итогом фестиваля, о чем красноречиво говорили и чуткая тишина в зрительном зале, и мгновенная отзывчивость зрителей на все нюансы происходившего на сцене, и долгие восторженные аплодисменты в финале спектакля, и, конечно, слова благодарности в адрес артистов, которые прозвучали от губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко и министра культуры и архивного дела Нонны Владимировны Лаврик».