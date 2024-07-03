В новосибирском ДКЖ покажут благотворительный спектакль «12 стульев»

Театральную постановку любимого многими произведения в Новосибирске представит творческое театральное объединение из Томска, сообщает пресс-служба сайта регионального минкультуры mk.nso.ru. Собранные средства направляются в фонд больных раком детей им. «Алены Петровой».

"Командовать парадом буду я!" Бывший дворянин Ипполит Матвеевич Воробьянинов вдруг узнает от умирающей тещи, о зашитых в стул бриллиантах.

В поисках несметных сокровищ рождается авантюрный дуэт - Кисы Воробьянинова и непревзойденного Остапа Бендера.

Скольких людей осчастливит поиск этого богатства? Скольких оставит ни с чем?

На пути предводителя дворянства и сына турецкого поданного встретится множество интересных персонажей. Каждого из них можно понять, примерить на себя, посочувствовать или посмеяться.

В спектакле будет много музыки, хореографических находок, приятных творческих сюрпризов.

Режиссер - Екатерина Костина.

Хореограф - Екатерина Авдюшина.

Артисты - участники проекта "Благотворительность через искусство" со своими детьми.

Всех новосибирцев, которые хотят стать благотворителями и получить удовольствие от яркой театральной постановки ждут во Дворце культуры железнодорожников 4 июля. Начало спектакля в 19.00.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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