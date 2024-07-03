В новосибирском ДКЖ покажут благотворительный спектакль «12 стульев»

Собранные средства будут направлены в фонд больных раком детей.
Театральную постановку любимого многими произведения в Новосибирске представит творческое театральное объединение из Томска, сообщает пресс-служба сайта регионального минкультуры mk.nso.ru. Собранные средства направляются в фонд больных раком детей им. «Алены Петровой».
"Командовать парадом буду я!" Бывший дворянин Ипполит Матвеевич Воробьянинов вдруг узнает от умирающей тещи, о зашитых в стул бриллиантах.
В поисках несметных сокровищ рождается авантюрный дуэт - Кисы Воробьянинова и непревзойденного Остапа Бендера.
Скольких людей осчастливит поиск этого богатства? Скольких оставит ни с чем?
На пути предводителя дворянства и сына турецкого поданного встретится множество интересных персонажей. Каждого из них можно понять, примерить на себя, посочувствовать или посмеяться.
В спектакле будет много музыки, хореографических находок, приятных творческих сюрпризов.
Режиссер - Екатерина Костина.
Хореограф - Екатерина Авдюшина.
Артисты - участники проекта "Благотворительность через искусство" со своими детьми.
Всех новосибирцев, которые хотят стать благотворителями и получить удовольствие от яркой театральной постановки ждут во Дворце культуры железнодорожников 4 июля. Начало спектакля в 19.00.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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