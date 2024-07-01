Новосибирцев приглашают принять участие в фестивале семейных кукольных спектаклей

Стартовала заявочная кампания первого Фестиваля семейных кукольных спектаклей «Ты, я, он, она — театральная семья!». Девиз фестиваля — «Мы вместе!».

— Для нас важно поддержать семейное театральное творчество и создать условия для возрождения домашних театров, творческого общения и обмена опытом, — отметил директор НОТЕКа Юрий Горлатых. — Домашние театры всегда объединяли семьи. Здесь и совместное творчество, и эстетическое и духовное воспитание детей, и диалог поколений, и интерес к отечественной культуре. Мы предлагаем участникам фестиваля представить спектакли на основе сказок, литературных произведений и семейных историй.

К участию в фестивале приглашаются семейные коллективы, состоящие из детей, родителей, законных представителей детей, родственников и друзей семьи, проживающие в Новосибирске и Новосибирской области. Возможно объединение семей, но не более двух.