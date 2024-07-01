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Театр

Новосибирцев приглашают принять участие в фестивале семейных кукольных спектаклей

«Для нас важно поддержать семейное театральное творчество и создать условия для возрождения домашних театров», — отмечает директор Новосибирского театра кукол Юрий Горлатых.

mk.nso.ru

Стартовала заявочная кампания первого Фестиваля семейных кукольных спектаклей «Ты, я, он, она — театральная семья!». Девиз фестиваля — «Мы вместе!».

 — Для нас важно поддержать семейное театральное творчество и создать условия для возрождения домашних театров, творческого общения и обмена опытом, — отметил директор НОТЕКа Юрий Горлатых. — Домашние театры всегда объединяли семьи. Здесь и совместное творчество, и эстетическое и духовное воспитание детей, и диалог поколений, и интерес к отечественной культуре. Мы предлагаем участникам фестиваля представить спектакли на основе сказок, литературных произведений и семейных историй.

К участию в фестивале приглашаются семейные коллективы, состоящие из детей, родителей, законных представителей детей, родственников и друзей семьи, проживающие в Новосибирске и Новосибирской области. Возможно объединение семей, но не более двух.

mk.nso.ru

Фестиваль проходит в три этапа: регистрация семей, подавших заявки на участие (1 июля — 1 сентября 2024 г.); подготовительный этап (1 сентября — 15 октября 2024 г.), в ходе которого будут организованы консультаций, мастер-классы и встречи со специалистами театра кукол по заявкам участников; постановочный этап (15 октября — 2 ноября 2024 г.) — самостоятельная работа семейных театров над постановкой. Продолжительность спектакля — не более 10-15 минут, это может быть как целостная композиция, так и отдельный фрагмент произведения.

Итоговым событием фестиваля станет показ спектаклей участников на сцене Новосибирского областного театра кукол. Первый Фестиваль семейных кукольных спектаклей «Ты, я, он, она — театральная семья!» состоится в ноябре этого года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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