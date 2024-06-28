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Театр

Новосибирскому театру «Старый дом» исполнилось 90 лет!

За 2023 год «Старый дом» показал спектакли 57 тысячам зрителей.

nso.ru

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов поздравил коллектив театра с юбилеем, вручил его актерам и сотрудникам Почетные грамоты и Благодарности губернатора Новосибирской области. 

«От имени нашего губернатора поздравляю вас с 90-летним юбилеем. Театр  встречает этот юбилейный год в хорошей творческой форме. Сегодня «Старый дом» – один из самых востребованных коллективов страны. Достаточно посмотреть на гастрольную географию: от  Южно-Сахалинска до Бреста. Каждый ваш спектакль становится событием не только для Новосибирской области, но и для всей России. Театр участник крупнейших театральных фестивалей, вы активно гастролируете по Новосибирской области. В итоге «Старый дом» признан «Самым гастролирующим коллективом города» и включен в книгу «Рекорды города Новосибирска». В биографию театра «Старый дом» вписано множество ярких, оригинальных творческих проектов. Своей высокопрофессиональной работой каждый из вас оказывает огромное влияние на укрепление статуса Новосибирской области как крупнейшего культурного центра за Уралом», – отметил Юрий Петухов на торжественном собрании, посвященном юбилею театра. 

nso.ru

Новосибирский драматический театр «Старый дом»  широко известен в России. Он регулярно участвует и получает награды на крупнейших российских и международных фестивалях. Сегодня у театра есть и свой Международный театральный фестиваль «Гравитация» и Фабрика традиционной русскоязычной драматургии «Дисциплина», нацеленная на продвижение русской культуры и языка в странах СНГ и Европы.

За 2023 год «Старый дом» показал спектакли 57 тысячам зрителей. Основным принципом взаимодействия театра со зрителем является формула «театр для людей». «Старый дом» ежегодно выпускает минимум 4 премьерных спектакля, что обеспечивает регулярную сменяемость репертуара и стимулирует постоянный интерес к его деятельности.  В юбилейном сезоне вышли спектакли «Дачники» (режиссер Никита Кобелев), «Фарго» (режиссер Евгений Маленчев), «Парадокс об актере и жестокости» (режиссер Юрий Квятковский), «Цветы для Элджернона» (режиссер Андрей Гончаров).  Этот сезон примечателен тем, что спектакль главного режиссера  театра Антона Фёдорова «Котлован» вместе со спектаклем Андрея Прикотенко «Пульчинелла» вошли в ТОП-10 лучших спектаклей России сезона 2023-2024 по версии авторитетной премии «Сделано в России». 

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В труппе театра – народная артистка России Халида Иванова, заслуженные артисты России Вера Сергеева, Леонид Иванов, заслуженный артист Туркменистана Юрий Кораблин. Два актера театра – Анатолий Григорьев и Тимофей Мамлин – являются лауреатами премии «Золотая маска». Около 10 артистов театра в разное время становились номинантами премии. 

За последние два года значительно усилена материальная база театра. В рамках национального проекта «Культура» была произведена замена зрительских кресел, приобретено световое и звуковое оборудование.  Проведен текущий ремонт зрительского фойе. В планах театра – создание в Новосибирске многофункциональной театральной площадки, призванной развивать инфраструктуру творческой индустрии Новосибирской области, как центра Евразии и культурно-туристической столицы региона.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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