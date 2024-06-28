Новосибирскому театру «Старый дом» исполнилось 90 лет!

Новосибирский драматический театр «Старый дом» широко известен в России. Он регулярно участвует и получает награды на крупнейших российских и международных фестивалях. Сегодня у театра есть и свой Международный театральный фестиваль «Гравитация» и Фабрика традиционной русскоязычной драматургии «Дисциплина», нацеленная на продвижение русской культуры и языка в странах СНГ и Европы.

За 2023 год «Старый дом» показал спектакли 57 тысячам зрителей. Основным принципом взаимодействия театра со зрителем является формула «театр для людей». «Старый дом» ежегодно выпускает минимум 4 премьерных спектакля, что обеспечивает регулярную сменяемость репертуара и стимулирует постоянный интерес к его деятельности. В юбилейном сезоне вышли спектакли «Дачники» (режиссер Никита Кобелев), «Фарго» (режиссер Евгений Маленчев), «Парадокс об актере и жестокости» (режиссер Юрий Квятковский), «Цветы для Элджернона» (режиссер Андрей Гончаров). Этот сезон примечателен тем, что спектакль главного режиссера театра Антона Фёдорова «Котлован» вместе со спектаклем Андрея Прикотенко «Пульчинелла» вошли в ТОП-10 лучших спектаклей России сезона 2023-2024 по версии авторитетной премии «Сделано в России».