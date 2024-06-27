Новосибирский театр кукол зафиналил юбилейный сезон колоритной премьерой

История рассказывает о незадачливом князе, желающем поправить свое благосостояние за счет удачной женитьбы, и свахе Хануме, которая утешит влюбленных и все устроит наилучшим образом.

Водевиль «Ханума» в конце 19 века написал Авксентий Цагарели, а век спустя доработанную пьесу поставил на сцене Ленинградского Большого драматического театра Георгий Товстоногов. Именно этот весёлый спектакль с музыкой Гии Канчели мы знаем по телевизионной версии «Ханумы».

Театр кукол использует свои преимущества — здесь на сцене возможны настоящие чудеса, вместе с артистами весёлую историю рассказывают куклы. Их было даже больше, чем артистов — 20 персонажей вышли к зрителям, чтобы заставить их смеяться, сопереживать и радоваться.