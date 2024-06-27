Новосибирский театр кукол зафиналил юбилейный сезон колоритной премьерой

Заключительным аккордом 90-го сезона стала премьера музыкального спектакля «Ханума».
История рассказывает о незадачливом князе, желающем поправить свое благосостояние за счет удачной женитьбы, и свахе Хануме, которая утешит влюбленных и все устроит наилучшим образом.
Водевиль «Ханума» в конце 19 века написал Авксентий Цагарели, а век спустя доработанную пьесу поставил на сцене Ленинградского Большого драматического театра Георгий Товстоногов. Именно этот весёлый спектакль с музыкой Гии Канчели мы знаем по телевизионной версии «Ханумы».
Театр кукол использует свои преимущества — здесь на сцене возможны настоящие чудеса, вместе с артистами весёлую историю рассказывают куклы. Их было даже больше, чем артистов — 20 персонажей вышли к зрителям, чтобы заставить их смеяться, сопереживать и радоваться.
«Дело происходит в Авлабаре — торговом армянском квартале Тифлиса. Это веселая история о любви, которая актуальна во все времена во всех городах и странах», — рассказала режиссер-постановщик заслуженная артистка России Ольга Гущина.
Художник Александра Павлова создала на сцене настоящий грузинский городок с террасами и национальным колоритом.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Виктора Дмитриева
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