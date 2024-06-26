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Театр

В новосибирском театре «Глобус» за сезон сыграли больше 500 спектаклей

Любимый новосибирцами театр завершил 94-й сезон.

За десять месяцев в театре сыгран 561 спектакль, а мероприятия учреждения посетили около 150 тысяч зрителей. Коллектив принял участие в фестивалях шести городов России. Состоялись обменные гастроли с театрами Санкт-Петербурга и Кемерова. «Глобус» посетил Минск, став частью делегации «Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь», и подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным академическим театром юного зрителя.

В числе ключевых проектов: Международный Рождественский фестиваль искусств и Фестиваль негосударственных театральных коллективов «Театр – PRO» в рамках нацпроекта «Культура», городской фестиваль «ОдиссеяФест» и масштабный концерт «Гала-Победа!». 

«Глобус» первым в России организовал методическую площадку «Школьный театр. Тьютор-центр» при поддержке Фонда президентских грантов и первыми в Новосибирске выпустили инклюзивный спектакль. 

Впереди у театра «Глобус» – юбилейный 95-й сезон, который начнется 1 сентября.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

Фото: театр «Глобус»

 

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