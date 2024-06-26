В новосибирском театре «Глобус» за сезон сыграли больше 500 спектаклей

За десять месяцев в театре сыгран 561 спектакль, а мероприятия учреждения посетили около 150 тысяч зрителей. Коллектив принял участие в фестивалях шести городов России. Состоялись обменные гастроли с театрами Санкт-Петербурга и Кемерова. «Глобус» посетил Минск, став частью делегации «Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь», и подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным академическим театром юного зрителя.