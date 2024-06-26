В новосибирском театре «Старый дом» состоялась премьера спектакля «Цветы для Элджернона»

На сцене Новосибирского драматического театра «Старый дом» прошли премьерные показы спектакля «Цветы для Элджернона» в постановке российского режиссера Андрея Гончарова. Инсценировку для спектакля написала драматург Надежда Толубеева.

Текст «Цветы для Элджернона» был впервые опубликован в апреле 1959 года и сразу принёс писателю Дэниэлу Кизу одну из главных наград в мире литературы – премию Хьюго. Главный герой спектакля – Чарли Гордон, 37-летний мойщик полов с ментальными нарушениями, добровольно соглашается участвовать в эксперименте по повышению интеллекта, через который ранее успешно прошла крыса по имени Элджернон. Пронзительная история доброго человека с особенностями развития, чей интеллект был искусственно вознесен до вершин гениальности с помощью научного эксперимента, и по сей день будит людские души. «Цветы для Элджернона» вдохновили знаменитых режиссёров и драматургов на множество интерпретаций, которые рассматривали эту историю с разных антропологических ракурсов. Менялись имена главных героев и география действия, но одно оставалось неизменным – сострадание к человеку и к его особому пути. Режиссер Андрей Гончаров и драматург Надежда Толубеева расставляют собственные акценты в уже классическом сюжете.