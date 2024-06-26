В новосибирском театре «Старый дом» состоялась премьера спектакля «Цветы для Элджернона»

Режиссер Андрей Гончаров и драматург Надежда Толубеева расставили собственные акценты в ставшем уже классическом сюжете.
На сцене Новосибирского драматического театра «Старый дом» прошли премьерные показы спектакля «Цветы для Элджернона» в постановке российского режиссера Андрея Гончарова. Инсценировку для спектакля написала драматург Надежда Толубеева.
Текст «Цветы для Элджернона» был впервые опубликован в апреле 1959 года и сразу принёс писателю Дэниэлу Кизу одну из главных наград в мире литературы – премию Хьюго. Главный герой спектакля – Чарли Гордон, 37-летний мойщик полов с ментальными нарушениями, добровольно соглашается участвовать в эксперименте по повышению интеллекта, через который ранее успешно прошла крыса по имени Элджернон. Пронзительная история доброго человека с особенностями развития, чей интеллект был искусственно вознесен до вершин гениальности с помощью научного эксперимента, и по сей день будит людские души. «Цветы для Элджернона» вдохновили знаменитых режиссёров и драматургов на множество интерпретаций, которые рассматривали эту историю с разных антропологических ракурсов. Менялись имена главных героев и география действия, но одно оставалось неизменным – сострадание к человеку и к его особому пути. Режиссер Андрей Гончаров и драматург Надежда Толубеева расставляют собственные акценты в уже классическом сюжете.
«Чарли Гордон участвует в уникальном эксперименте по хирургическому «осчастливливанию» человека. После опасной операции на головном мозге он приобретает интеллектуальные сверх-способности и в короткий срок как бы проживает жизнь заново, погружаясь в пространство своих воспоминаний и снов. На пути к простому человеческому счастью и «социальной полноценности» вырастают преграды памяти, памяти о странном опыте прошлого, закрепленном на рефлекторном, нутряном уровне. «Присутствие» этого опыта, полученного как будто в другой, не-собственной жизни, не удается обойти даже сверх-умом и сверх-навыками, добытыми хирургическим путем», - рассказал режиссер спектакля Андрей Гончаров.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
18+
Фото: театр «Старый дом»
Комментарии (0)