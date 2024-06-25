Новосибирский музыкальный театр завершил сезон «Солнечным ударом»

В качестве режиссера-постановщика мюзикла был приглашен главный режиссер Санкт-Петербургского драматического театра имени Комиссаржевской Леонид Алимов.
Новосибирский музыкальный театр завершил юбилейный 65-й театральный сезон премьерой мюзикла Ульяны Стратонитской и Нонны Кротовой «Солнечный удар» по мотивам произведений Ивана Бунина. Музыкальный театр представил зрителям уникальную постановку – первый в истории российского музыкального театра мюзикл по мотивам произведений Бунина. Идея создания мюзикла принадлежит директору-художественному руководителю Новосибирского музыкального театра, заслуженному артисту РФ, продюсеру Леониду Михайловичу Кипнису.
«Название мюзикла “Солнечный удар” очень зрелищное, — акцентирует внимание художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. - В нем чувствуются динамика и одновременно некая трагичность ситуации, что весьма подходит жанру, в котором стремительно развивающаяся интрига, замешанная на чувстве, может стать яркой и зрелищной доминантой спектакля».
Либретто написала хорошо известный поклонникам театра драматург Нонна Кротова. С Нонной Кротовой театр уже давно и плодотворно сотрудничает («А зори здесь тихие…», «Вий», «Римские каникулы»). Автор музыки ‒ московский композитор Ульяна Стратонитская, с которой театр начал сотрудничать в 2023 году с постановки мюзикла «Человек, нашедший свое лицо».
В качестве режиссера-постановщика спектакля был приглашен главный режиссер Санкт-Петербургского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов. Созданием костюмов и сценографии для спектакля занималась художник-постановщик Елена Вершинина («Ночь в Венеции», «Бесприданница», «Опасные связи», «Великий Гэтсби», «Смешная девчонка»). Хореографом-постановщиком спектакля стал Антон Дорофеев, также хорошо известный новосибирским зрителям по спектаклям «Смешная девчонка», «Опасные связи», «Веселая вдова» и другим. Музыкальные руководители постановки ‒ главный дирижер Новосибирского музыкального театра, лауреат премии «Золотая Маска» Александр Новиков и главный хормейстер Новосибирского музыкального театра, заслуженная артистка РФ Татьяна Горбенко. Над световым решением спектакля работает художник по свету Иван Никитин.
Также в юбилейном сезоне Музыкальный театр выпустил яркую премьеру спектакля-ревю «Оперетта навсегда!» (эта постановка была представлена в Минске в рамках «Дней культуры Новосибирской области») и новый мюзикл Нонны и Андрея Кротовых «Два капитана» по мотивам произведения Вениамина Каверина. Следующий творческий сезон Музыкальный театр начнет с проведения Пятого юбилейного театрального фестиваля новых музыкальных проектов «Другие берега» с 13 по 20 сентября 2024 года.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Дарья Жбанова
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