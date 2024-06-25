Новосибирский музыкальный театр завершил сезон «Солнечным ударом»

Новосибирский музыкальный театр завершил юбилейный 65-й театральный сезон премьерой мюзикла Ульяны Стратонитской и Нонны Кротовой «Солнечный удар» по мотивам произведений Ивана Бунина. Музыкальный театр представил зрителям уникальную постановку – первый в истории российского музыкального театра мюзикл по мотивам произведений Бунина. Идея создания мюзикла принадлежит директору-художественному руководителю Новосибирского музыкального театра, заслуженному артисту РФ, продюсеру Леониду Михайловичу Кипнису.

«Название мюзикла “Солнечный удар” очень зрелищное, — акцентирует внимание художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. - В нем чувствуются динамика и одновременно некая трагичность ситуации, что весьма подходит жанру, в котором стремительно развивающаяся интрига, замешанная на чувстве, может стать яркой и зрелищной доминантой спектакля».

Либретто написала хорошо известный поклонникам театра драматург Нонна Кротова. С Нонной Кротовой театр уже давно и плодотворно сотрудничает («А зори здесь тихие…», «Вий», «Римские каникулы»). Автор музыки ‒ московский композитор Ульяна Стратонитская, с которой театр начал сотрудничать в 2023 году с постановки мюзикла «Человек, нашедший свое лицо».