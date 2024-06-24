Жанр — игровой коллаж: зрителям Первого театра показали премьеру спектакля «Чехов. Диалоги»

Игровой коллаж, как способ работы с персонажами всего Чеховского мира. Лейтмотив «Бабьего царства», вкрапленные истории, монологи и диалоги, связанные с отношением человека к себе, партнеру и социуму. Все переходы от одного персонажа к другому были стремительными и быстрыми. Это и значит игровой процесс, игровой коллаж.

В спектакле задействована вся труппа. Для «Первого театра» — это первая постановка по рассказам А.П. Чехова.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

16+

Фото: «Первый театр»