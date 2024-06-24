Жанр — игровой коллаж: зрителям Первого театра показали премьеру спектакля «Чехов. Диалоги»

Спектакль «выстроен» из более чем тридцати рассказов и пьес Антона Павловича.
Премьеру поставила московская команда режиссера и хореографа Ярослава Францева на площадке «Первого театра». Постановка на основе рассказов А.П. Чехова. У спектакля оригинальный жанр — так называемый игровой коллаж.
Спектакль выстроен из более чем тридцати рассказов и пьес Антона Павловича Чехова. Каждый артист театра выбрал для себя несколько отрывков из разных произведений, которые вместе соединились в сюжет, отображающий истории в современности.
Игровой коллаж, как способ работы с персонажами всего Чеховского мира. Лейтмотив «Бабьего царства», вкрапленные истории, монологи и диалоги, связанные с отношением человека к себе, партнеру и социуму. Все переходы от одного персонажа к другому были стремительными и быстрыми. Это и значит игровой процесс, игровой коллаж.
В спектакле задействована вся труппа. Для «Первого театра» — это первая постановка по рассказам А.П. Чехова.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: «Первый театр»
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