Новосибирский «Красный факел» подвел итоги 104-го театрального сезона

На финальной пресс-конференции директор театра Антонида Гореявчева и его худрук Андрей Прикотенко также поделились планами на следующий сезон.
«Это был яркий и успешный театральный сезон, - подчеркнула директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева. - Мы успели многое сделать: выпустить прекрасные спектакли, побывать на гастролях и фестивалях, получить приглашения от коллег из других городов России ‒ и некоторыми обязательно воспользуемся, насколько нам позволит плотный репертуарный график: в приоритете у нас всегда остаются новосибирские зрители. Наша команда задала высокую планку, поставила перед собой серьезные задачи. Благодарим правительство и министерство культуры Новосибирской области за поддержку в наших начинаниях».
В афише театра появилось шесть названий. Репертуар Большой сцены пополнили спектакли «Мертвые души» (режиссер ‒ Андрей Прикотенко), «Леди Макбет Мценского уезда» (режиссер ‒ Петр Шерешевский), «Ромео и Джульетта» (режиссер ‒ Марк Букин) и реквием «Февральский дневник» (режиссер ‒ Андрей Прикотенко), а в пространство Малой сцены вошли «Собачье сердце» (режиссер ‒ Роман Габриа) и «Спасти камер-юнкера Пушкина» (режиссер ‒ Полина Гнездилова).
«Мы продолжаем работать над созданием классического академического репертуара, - рассказал художественный руководитель театра Андрей Прикотенко. - И я очень рад, что в этом сезоне нам удалось сосредоточиться на основной, большой, сцене. Я рад, что наши спектакли пользуются успехом у зрителей, ‒ это очень важно для театра. Я рад прошедшему сезону, его результатам. Есть намерение в следующем сезоне продолжить делать такой репертуар, который будет в той же степени пользоваться вниманием публики».
Летом театр планирует продолжить проведение ремонтных работ, крайне необходимых зданию, которое представляет историческую и архитектурную ценность.
Также в следующем сезоне театр «Красный факел» запускает новый фестивальный проект и уже сейчас объявляет о начале заявочной кампании.
Международный Летний театральный фестиваль пройдет в Новосибирске с 14 по 21 июня 2025 года. Принять участие в нем могут профессиональные драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока, выпустившие спектакли в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте театра «Красный факел» до 15 ноября 2024 года. Каждый театр имеет право подать не более 2-х заявок.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Василий Горячев
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