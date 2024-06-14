В Новосибирске обсудили перспективы развития драматического театра «Старый дом»

Первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов в ходе рабочей поездки в Новосибирский драматический театр «Старый дом» ознакомился с деятельностью учреждения. В рамках встречи были также рассмотрены вопросы укрепления материально-технической базы и дальнейшего совершенствования театральной площадки.

Первый замгубернатора ознакомился с организацией творческого процесса, осмотрел концертный зал, гримерные комнаты и производственные цеха. Участниками встречи также стали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и директор театра Татьяна Ильина. Юрий Петухов обсудил с руководством учреждения реализацию творческих планов команды, перспективы развития и совершенствования деятельности, возможности участия в новых проектах.

На сегодняшний день Новосибирский драматический театр «Старый дом» имеет широкую известность в России, его деятельность признана экспертным сообществом, а состояние актёрской труппы называют лучшим в стране. Театр ежегодно выпускает минимум четыре премьерных спектакля, обеспечивая регулярную сменяемость репертуара и стимулируя постоянный интерес к его деятельности. Учреждение привлекает лучшие творческие силы для сотрудничества (режиссеры, художники, композиторы), что позволяет жителям Новосибирска в прямом доступе иметь образцы современного театрального искусства, созданные ведущими мастерами российской сцены.