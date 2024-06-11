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Театр

Новосибирский театр кукол подписал соглашения о сотрудничестве с культурными организациями пяти стран

Соглашения подписаны с представителями Южной Кореи, Ирана, Индии, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики.

mk.nso.ru

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых приняли участие в торжественном подписании соглашений о сотрудничестве с представителями культурных организаций пяти стран. Подписание Соглашений будет способствовать развитию и укреплению культурных связей.

«Самое главное направление культуры сегодня — это партнерство: внутри системы одного региона, внутри страны и между странами. Поздравляю всех нас с тем, что мы заключаем новый важный шаг в развитии партнерских отношений»,  – отметила Юлия Шуклина.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Новосибирской областной театр кукол подписал соглашения с Фондом искусств и культуры «Янгчеон» (Корея); с театральной группой «Чайка» (Иран); с театральным товариществом «Ганг» (Индия); с Ферганским областным кукольным театром (Узбекистан); с коллективом Научно-исследовательского института кукольного искусства (Китай).

Подписание соглашений состоялось в рамках III Международного фестиваля театров кукол «Перекресток».

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