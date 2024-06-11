Новосибирский театр кукол подписал соглашения о сотрудничестве с культурными организациями пяти стран

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых приняли участие в торжественном подписании соглашений о сотрудничестве с представителями культурных организаций пяти стран. Подписание Соглашений будет способствовать развитию и укреплению культурных связей.

«Самое главное направление культуры сегодня — это партнерство: внутри системы одного региона, внутри страны и между странами. Поздравляю всех нас с тем, что мы заключаем новый важный шаг в развитии партнерских отношений», – отметила Юлия Шуклина.