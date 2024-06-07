Спектакль новосибирского «Красного факела» стал открывающим событием театрального фестиваля в Уфе

Художественный руководитель Фестиваля театров малых городов России — народный артист РФ Евгений Миронов.
Спектакль «Мертвые души» в постановке художественного руководителя «Красного факела» Андрея Прикотенко открыл XXI Фестиваль театров малых городов России.
Фестиваль проходит в Уфе и принимает на своих площадках 16 творческих коллективов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Югры, Пермского, Красноярского краев, Псковской, Кемеровской, Свердловской и Иркутской областей.
«Красный факел» впервые оказался в Башкортостане, в Уфе. «Мы надеемся, что это начало нашей дружбы, и желаем удачи Фестивалю театров малых городов», — подчеркивает художественный руководитель театра «Красный факел» и режиссер спектакля Андрей Прикотенко.
Фестиваль театров малых городов России – одно из главных направлений деятельности Театра Наций и важнейшее культурное событие в жизни регионов. Художественный руководитель фестиваля ‒ народный артист России Евгений Миронов. Организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, этот авторитетный арт-форум стал неотъемлемой частью театральной карты страны. Задача создателей и жюри фестиваля не только оценить лучший спектакль, но и разглядеть среди участников тех, кого, возможно, скоро будет знать вся страна: спектакль-победитель ждет показ на сцене Театра Наций.
Обычно Фестивали театров малых городов проводятся именно в малых городах, но в этом году организаторы решили сделать исключение и поддержать масштабным форумом юбилей ‒ 450-летие основания Уфы. За неделю членам жюри предстоит отсмотреть и оценить 16 конкурсных работ.
В фестивале задействованы практически все театральные площадки столицы Республики Башкортостан. Дополняет основную программу внеконкурсный контент. Спектаклем-открытием смотра стали «Мертвые души» в интерпретации новосибирского «Красного факела». Труппа сыграла свою главную премьеру сезона на сцене Башкирского театра драмы им. Мажита Гафури и, конечно же, собрала аншлаг. Зрителями спектакля стали не только жители Уфы, но и известные российские актеры, режиссеры, театральные менеджеры и критики.
Для новосибирских «Мертвых душ» Уфа стала вторым городом после Минска, где побывал спектакль по мотивам поэмы Гоголя, вместив в концепцию бескрайних просторов Руси сценическое пространство еще одного театра.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Василий Вагин
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