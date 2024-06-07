Спектакль новосибирского «Красного факела» стал открывающим событием театрального фестиваля в Уфе

Спектакль «Мертвые души» в постановке художественного руководителя «Красного факела» Андрея Прикотенко открыл XXI Фестиваль театров малых городов России.

Фестиваль проходит в Уфе и принимает на своих площадках 16 творческих коллективов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Югры, Пермского, Красноярского краев, Псковской, Кемеровской, Свердловской и Иркутской областей.

«Красный факел» впервые оказался в Башкортостане, в Уфе. «Мы надеемся, что это начало нашей дружбы, и желаем удачи Фестивалю театров малых городов», — подчеркивает художественный руководитель театра «Красный факел» и режиссер спектакля Андрей Прикотенко.