В Новосибирске состоится Международный фестиваль театров кукол «Перекресток»

Новосибирцев и гостей города ждёт настоящий театральный карнавал, для них будут работать ростовые куклы, театры-участники покажут свои визитки-представления, а кульминацией открытия станет парад театров-участников фестиваля «Перекресток».

На открытии фестиваля состоится знакомство зрителей с членами жюри, в состав которого вошли известные российские и зарубежные театральные деятели. Кроме того, будет представлено детское жюри — впервые на «Перекрестке» ребята будут выбирать лучший детский спектакль и вручать свой приз.