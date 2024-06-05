В Новосибирске состоится Международный фестиваль театров кукол «Перекресток»

Торжественное открытие фестиваля пройдет 7 июня на площадке перед Новосибирским областным театром кукол.
Новосибирцев и гостей города ждёт настоящий театральный карнавал, для них будут работать ростовые куклы, театры-участники покажут свои визитки-представления, а кульминацией открытия станет парад театров-участников фестиваля «Перекресток».
На открытии фестиваля состоится знакомство зрителей с членами жюри, в состав которого вошли известные российские и зарубежные театральные деятели. Кроме того, будет представлено детское жюри — впервые на «Перекрестке» ребята будут выбирать лучший детский спектакль и вручать свой приз.
В этом году благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив проекта АНО «Новые театральные проекты» на фестивале будет организована безбарьерная среда для людей с нарушением слуха. На открытии фестиваля учащиеся специальной коррекционной школы №37 исполнят песню на жестовом языке.
После церемонии открытия гостей фестиваля ждет первый фестивальный показ — спектакль «Про Ёжика и Медвежонка» Новосибирского областного театра кукол.
За 6 дней фестиваля состоится 29 показов ведущих мировых театров кукол: выставки, мастер-классы и лекции, конкурсные и зрительские показы спектаклей и творческие встречи. Впервые в Новосибирске будут представлены постановки из Китая и Ирана. Кроме того, свои спектакли покажут артисты из России, Казахстана, Узбекистана.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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