Театр драмы имени Искандера покажет спектакли на сцене новосибирского «Глобуса»

5 и 6 июня в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» пройдут показы спектаклей «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина и «Софичка» по произведению Фазиля Искандера. О постановках , которые войдут в программу гастролей, о реализации программы «Большие гастроли» в ходе пресс-конференции рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина и генеральный директор Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера Ираклий Хинтба.

«Программа „Большие гастроли” проводится по шести направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое, по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров. Огромное спасибо Министерству культуры Российской Федерации за поддержку всех этих направлений. Благодаря программе зрители регионов нашей страны, в том числе Новосибирской области, имеют уникальную возможность познакомиться с лучшими достижениями российских и зарубежных театров. Спектакли предназначены для различной аудитории: и для взрослых, и для детей, и для семейного просмотра. Гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом»,– отметил Юрий Зимняков



Директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина сообщила: «Для нас большая честь и очень высокий профессиональный интерес принимать на своей сцене Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Именно благодаря программе «Большие гастроли» он стал широко известен на театральной карте Российской Федерации. Этот коллектив имеет большую гастрольную географию в масштабах нашей страны. Появившаяся возможность показа своих достижений русских театров зарубежья необыкновенно важна, поскольку это совмещение профессиональных и национальных традиций. Мне кажется, пример спектаклей «Евгений Онегин» и «Софичка» в этом смысле очень показателен. Эти постановки известны, имеют необыкновенно восторженные зрительские отзывы. Таких же эмоций я хочу пожелать зрителям Новосибирска. Надеюсь, что сотрудничество между нашими коллективами будет продолжено».



Генеральный директор Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера Ираклий Хинтба поблагодарил организаторов программы «Большие гастроли» и рассказал об особенностях своего коллектива и привезенных названий: «Мы мечтали приехать в Новосибирск, театральную столицу Сибири. В этом году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 95-летие Фазиля Искандера. Пушкин и Искандер – наше всё.Мы рады показать спектакли, которые демонстрируют творческие возможности нашего театра. Наш театр – не авторский, не художественного руководителя, а театр продюсерский, менеджерский. И задача директора как продюсера сделать так, чтобы актеры работали в разных манерах, эстетиках, чтобы они развивались в спектаклях, поставленных режиссерами различных школ. «Евгений Онегин» и «Софичка» созданы в традициях русского психологического, реалистического театра. В то же время они наполнены эмоциями, темпераментом, мироощущением, энергией абхазских артистов, людей, которые выросли и живут в Абхазии. Происходит очень интересное соединение, определяющее специфику наших спектаклей. Мне кажется, поэтому мы интересны российскому зрителю».



Спектакль по легендарному роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» играется в условных декорациях и стилизованных костюмах, но в традициях русского психологического театра, где основной акцент – на актерах, искренности и подлинности их существования, их способности сделать поэтический текст действенным, живым. Воздушная и динамичная постановка, в которой сохранен классический текст, насыщена легким юмором и пушкинской иронией.

Кроме того, в программу гастролей театра 6 июня войдет самый известный спектакль Русского театра драмы «Софичка», он поставлен по произведению Фазиля Искандера, уроженца Абхазии, чьим именем назван театр.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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