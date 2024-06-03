В Новосибирск с гастролями приехал Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова

Этот театр появился на культурной карте Бишкека в 1935 году и до сих пор остается единственным русским театром Кыргызстана.
На сцене государственного академического драматического театра «Красный факел» открылись гастроли Русского театра драмы им. Чингиза Айтматова. Один из самых именитых коллективов солнечного Бишкека приветствовали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и генеральный консул Кыргызской Республики в Новосибирске Айбек Айдарбеков.
«От министерства культуры Новосибирской области позвольте поздравить вас с открытием гастролей и поблагодарить за то, что визит, которого мы так долго ждали, случился, — приветствовала гостей из Кыргызстана на открытии гастролей Русского театра драмы им. Чингиза Айтматова министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина. — Я уверена, что культура ‒ важнейшая часть нашей жизни, способная объединять людей, народы, нации и государства. У нас с вами есть прекрасное общее прошлое. У нас есть прекрасные возможности для взаимодействия не только в сфере культуры, но и в других областях, включая экономику. И творческая встреча артистов со зрителями, которая сегодня происходит на сцене «Красного факела», ‒ это еще одна возможность сделать вместе большое и хорошее дело для жителей Сибири».
Государственный Национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова появился на культурной карте Бишкека в 1935 году и до сих пор остается единственным русским театром Кыргызстана, чей основной репертуар составляют пьесы русской и зарубежной классики. Особое место в афише занимают спектакли по произведениям киргизских авторов: недаром с 2008 года коллектив носит имя народного писателя Кыргызской Республики Чингиза Айтматова. Своей целью труппа видит сохранение русских драматических традиций и русского языка. Это миссия чрезвычайна важна не только для русских, живущих в Бишкеке, но и для киргизов, которые проявляют живой интерес к богатству русской культуры.
«Мы очень ждали гастролей Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в Новосибирске и благодарим правительство Новосибирской области и региональное министерство культуры за помощь в организации этой встречи, — подчеркнул на открытии гастролей генеральный консул Кыргызской Республики в Новосибирске Айбек Айдарбеков. — В этом году мы отмечаем 100 лет с основания Кара-Кыргызской автономной области РСФСР и проводим серию масштабных мероприятий между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой в сфере экономики, культуры и образования. Одно из важных страниц этого юбилея ‒ гастроли Русского театра драмы. У коллектива богатый 90-летний опыт работы. Он занимает важное место в культурной жизни Кыргызстана, является одним из крупнейших театров нашей республики и играет большую роль в распространении русской культуры и русского языка, а это именно то, что объединяет наши страны. Развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества для нас находится в приоритете, и мы делаем все, чтобы реализовать программы культурного обмена и успешно развивать наши взаимоотношения с Новосибирской областью».
Открылись гастроли Русского академического театра драмы им.Чингиза Айтматова спектаклем «Пегий пес, бегущий краем моря».
С творческим визитом в Новосибирск Русский театр драмы пребывает не в первый раз. Первые гастроли коллектива состоялись двадцать лет назад, а принимал коллег, как и в этом году, крупнейший драматический театр города ‒ «Красный факел».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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