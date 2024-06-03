В Новосибирск с гастролями приехал Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова

На сцене государственного академического драматического театра «Красный факел» открылись гастроли Русского театра драмы им. Чингиза Айтматова. Один из самых именитых коллективов солнечного Бишкека приветствовали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и генеральный консул Кыргызской Республики в Новосибирске Айбек Айдарбеков.

«От министерства культуры Новосибирской области позвольте поздравить вас с открытием гастролей и поблагодарить за то, что визит, которого мы так долго ждали, случился, — приветствовала гостей из Кыргызстана на открытии гастролей Русского театра драмы им. Чингиза Айтматова министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина. — Я уверена, что культура ‒ важнейшая часть нашей жизни, способная объединять людей, народы, нации и государства. У нас с вами есть прекрасное общее прошлое. У нас есть прекрасные возможности для взаимодействия не только в сфере культуры, но и в других областях, включая экономику. И творческая встреча артистов со зрителями, которая сегодня происходит на сцене «Красного факела», ‒ это еще одна возможность сделать вместе большое и хорошее дело для жителей Сибири».