Выставка в честь 90-летия Новосибирского театра кукол открылась в Краеведческом музее

К Дню защиты детей заработала экспозиция «Куклы. Театр. Игра», которая будет интересна и маленьким, и взрослым гостям музея.
На выставке «Куклы. Театр. Игра» представлены куклы и эскизы из уникального музея Новосибирского областного театра кукол, театральные куклы из фондов краеведческого музея, а также персонажи спектаклей действующего репертуара театра. Это перчаточные, тростевые и планшетные куклы.
«Эта выставка особенно трогательна тем, что она знакомит с самым первым театром, в который попадает ребенок, — это театр кукол. И мы благодарим партнеров Новосибирский государственный театр кукол за предоставленную возможность сделать этот подарок детям к Дню защиты детей», — отметил на открытии исполняющий обязанности директора Новосибирского государственного краеведческого музея Антон Рубшев.
На выставке представлены театральные куклы XX- XXI веков из коллекций Новосибирского краеведческого музея и Новосибирского областного театра кукол. Это перчаточные, тростевые и планшетные артисты, созданные российскими мастерами. Дополняют выставку эскизы и декорации действующего репертуара театра.
Среди экспонатов, например, куклы трёх постановок «Волшебной лампы Аладдина» — 1956, 1978 и 2017 годов, выразительные персонажи сказок «Карлик Нос» и «Умка», гоголевского «Ревизора», спектакля по пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты из Линейна» и других постановок. Новосибирский краеведческий музей в исторической части экспозиции представляет театральные куклы военного и послевоенного времени. Дополняют выставку эскизы и декорации действующего репертуара НОТЕКа, фото и видеоматериалы.
Выставка будет работать до 14 июля.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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