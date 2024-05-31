Выставка в честь 90-летия Новосибирского театра кукол открылась в Краеведческом музее

На выставке «Куклы. Театр. Игра» представлены куклы и эскизы из уникального музея Новосибирского областного театра кукол, театральные куклы из фондов краеведческого музея, а также персонажи спектаклей действующего репертуара театра. Это перчаточные, тростевые и планшетные куклы.

«Эта выставка особенно трогательна тем, что она знакомит с самым первым театром, в который попадает ребенок, — это театр кукол. И мы благодарим партнеров Новосибирский государственный театр кукол за предоставленную возможность сделать этот подарок детям к Дню защиты детей», — отметил на открытии исполняющий обязанности директора Новосибирского государственного краеведческого музея Антон Рубшев.