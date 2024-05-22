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Театр

На сцене новосибирского «Глобуса» состоялись гастроли петербургского театра имени Брянцева

Финальным аккордом проекта «Большие гастроли» стала постановка «Лес» по пьесе Островского.

mk.nso.ru

В Новосибирске, на сцене театра «Глобус», прошли «Большие гастроли» Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Спектакль «Лес» по пьесе классика русской литературы Островского завершил гастрольный проект.

В приветственном слове заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев поблагодарил участников и организаторов проекта: «От имени министерства культуры я рад приветствовать всех на сегодняшнем мероприятии. Огромная благодарность нашим гостям за то, что этот проект состоялся. Все мы знаем, что Новосибирск и Санкт-Петербург связывают культурные контакты, очень хорошо, что эти контакты подтверждаются и закрепляются». 

«Сегодня завершаются обменные гастроли между нашими театрами, в апреле мы побывали в Петербурге. Отсчет нашей общей истории идет с далекого 1930 года, когда последователи основателя детского театрального движения в стране Александра Александровича Брянцева организовали в Новосибирске театр юных зрителей. Надеюсь, что все получилось, что наши коллеги довольны приемом. Выражаю слова благодарности руководству и всему коллективу ТЮЗа, кто подарил нам эти праздничные дни. Хочу обратить внимание, что на спектакли в обоих городах на благотворительной основе были приглашены семьи участников специальной военной операции. В этом мы видим свою миссию», – отметила директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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