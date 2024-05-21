Директор «Красного факела» Антонида Гореявчева стала спикером Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров

В фокусе выступления, посвященного событийному менеджеру, оказался «Красный факел», в концепции развития которого заложены как укрепление традиций, так и поиск новых идей. Чтобы развивать и поддерживать образ театра как интеллектуально-просветительского центра, команда «Красного факела» не только выстраивает художественный репертуар, но и создает вокруг спектакля и театра в целом серии просветительских и интеллектуальных мероприятий. В сезоне 2023-2024 годов «Красный факел» организовал 26 творческих событий, привлекших внимание 15 000 человек: выставки, посвященные истории театра, артистам и премьерам, обсуждения спектаклей со зрителями, театральные квизы, марафон самостоятельных актерских работ и гастроужин, научно-популярные лекции, блиц-интервью, открытые репетиции и запись подкаста. Такой подход позволяет погружать публику в контекст, связанный с текущей деятельностью театра, выстраивать надежную диалоговую коммуникацию с аудиторией и увеличивать число зрителей.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

Фото: пресс-служба «Красного факела»