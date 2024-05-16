Новосибирский театр «Старый дом» отпраздновал девяностолетие

В честь большого юбилея драматического театра состоялась премьера спектакля «Девятью десять» в постановке режиссера Анны Зиновьевой.
В основе спектакля «Девятью десять» — зафиксированные в сценической реальности документальные истории артистов театра, которые перекликаются с большой историей камерного театра на берегу Оби.
В 1933 году родился Новосибирский передвижной совхозно-колхозный театр, превратившийся после почти вековых поисков и трансформаций в одну из самых притягательных точек на современной театральной карте России — в театр «Старый дом». Его большая история складывается из многообразия маленьких историй людей, кто отдал своё сердце театру и честно служит искусству, потому что когда-то сделал свой главный выбор. Об этом и рассказали артисты «Старого дома», вызвав у зрителя неподдельные эмоции и аплодисменты.
Как отметил заместитель начальника управления профессионального искусства, культурного наследия и образования регионального министерства культуры Юрий Яшкин: «90 лет, которые прожил театр, — это очень хорошая и длинная человеческая жизнь. И те сотни тысяч жизней, которые были сыграны на этой сцене, они позволили театру все эти годы быть разным. Были разные эпохи, были разные режиссеры, которые его возглавляли, были разные периоды, менялись вокруг множество событий. И на сегодняшний день театр «Старый дом» — это тот театр, который может похвастаться, пожалуй, самым уникальным зрителем не только в Новосибирской области, но и во всей стране. И это заслуга всей команды, которые создает этот театр и ведет его вперед».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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