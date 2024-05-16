Новосибирский театр «Старый дом» отпраздновал девяностолетие

Как отметил заместитель начальника управления профессионального искусства, культурного наследия и образования регионального министерства культуры Юрий Яшкин: «90 лет, которые прожил театр, — это очень хорошая и длинная человеческая жизнь. И те сотни тысяч жизней, которые были сыграны на этой сцене, они позволили театру все эти годы быть разным. Были разные эпохи, были разные режиссеры, которые его возглавляли, были разные периоды, менялись вокруг множество событий. И на сегодняшний день театр «Старый дом» — это тот театр, который может похвастаться, пожалуй, самым уникальным зрителем не только в Новосибирской области, но и во всей стране. И это заслуга всей команды, которые создает этот театр и ведет его вперед».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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