В новосибирском театре «Глобус» состоялся большой концерт, посвященный 79-й годовщине Великой Победы

Со сцены звучала великая поэзия Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого, Александра Твардовского, Юлии Друниной, Ольги Берггольц. Легендарные песенные композиции «Рио-Рита», «Вспомните, ребята», «Жди меня», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Прощайте, скалистые горы», «Дорога на Берлин», «Вернулся я на Родину», «И все-таки мы победили», а также интермедия «Агитбригада», атмосферные танцевальные номера и прочтение архивных писем воинов-сибиряков сплелись в единую художественную композицию, отражающую весь путь солдата на войне. На экране предстали кадры кинохроники, фотоматериалы, плакаты военного времени. Завершилось действо минутой молчания в память о погибших.

Фото: пресс-служба театра «Глобус