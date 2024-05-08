В новосибирском театре «Глобус» состоялся большой концерт, посвященный 79-й годовщине Великой Победы

В масштабном проекте объединились все творческие силы театра во главе с режиссером Никитой Сарычевым и главным дирижером Владимиром Сапожниковым.
В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» состоялся праздничный концерт «Гала-Победа!», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Все творческие силы театра «Глобус» во главе с режиссером Никитой Сарычевым и главным дирижером Владимиром Сапожниковым объединились в масштабном проекте, чтобы вместе со зрителями эмоционально прожить события военных лет, в которых были и жизнь, и слезы, и любовь. Исполнители – актеры труппы, артисты детских и молодежных студий, артисты симфонического оркестра.
Со сцены звучала великая поэзия Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого, Александра Твардовского, Юлии Друниной, Ольги Берггольц. Легендарные песенные композиции «Рио-Рита», «Вспомните, ребята», «Жди меня», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Прощайте, скалистые горы», «Дорога на Берлин», «Вернулся я на Родину», «И все-таки мы победили», а также интермедия «Агитбригада», атмосферные танцевальные номера и прочтение архивных писем воинов-сибиряков сплелись в единую художественную композицию, отражающую весь путь солдата на войне. На экране предстали кадры кинохроники, фотоматериалы, плакаты военного времени. Завершилось действо минутой молчания в память о погибших.
Фото: пресс-служба театра «Глобус
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