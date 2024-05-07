В Новосибирск с гастролями приедет Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова

Какие постановки привезет в Сибирь знаменитый театр?
С 1 по 3 июня на сцене театра «Красный факел» пройдут гастроли Русского театра драмы им. Ч. Айтматова, сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru.
Коллектив, базирующийся в Бишкеке (город Кыргызстан), посетит Новосибирск во второй раз. Дебютные гастроли театра состоялись двадцать лет назад, а принимал коллег, как и в этом году, крупнейший драматический театр города.
Этим летом труппа сыграет для зрителей Сибири три спектакля. Откроет гастрольную программу мифологическая поэма по произведению Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», продолжит ‒ фарс по мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама», а завершит ‒ лирическая комедия Владимира Гуркина «Любовь и голуби».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Тимур Райымкулов
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