В Новосибирск с гастролями приедет Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова

С 1 по 3 июня на сцене театра «Красный факел» пройдут гастроли Русского театра драмы им. Ч. Айтматова, сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru.

Коллектив, базирующийся в Бишкеке (город Кыргызстан), посетит Новосибирск во второй раз. Дебютные гастроли театра состоялись двадцать лет назад, а принимал коллег, как и в этом году, крупнейший драматический театр города.

Этим летом труппа сыграет для зрителей Сибири три спектакля. Откроет гастрольную программу мифологическая поэма по произведению Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», продолжит ‒ фарс по мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама», а завершит ‒ лирическая комедия Владимира Гуркина «Любовь и голуби».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: Тимур Райымкулов