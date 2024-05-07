Новосибирский театр «Старый дом» покажет премьеру в честь своего 90-летия

14 мая на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» состоится премьера спектакля «Девятью десять» в постановке новосибирского известного режиссёра Анны Зиновьевой, сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru. В основе спектакля — зафиксированные в сценической реальности документальные истории артистов театра, которые перекликаются с большой историей камерного театра на берегу Оби.

В 1933 году родился Новосибирский передвижной совхозно-колхозный театр, превратившийся после почти вековых поисков и трансформаций в одну из самых притягательных точек на современной театральной карте России — в театр «Старый дом». Его большая история складывается из многообразия маленьких историй людей, кто отдал своё сердце театру и честно служит искусству, потому что когда-то сделал свой главный выбор. «Девятью десять» — это не обычный «спектакль к юбилею», когда главными действующими лицами становятся конкретные исторические факты. Скорее — спектакль-исследование, где зритель сможет заглянуть за метафизические кулисы «Старого дома», чтобы попытаться понять природу той коллективной жизненной силы, что движет всем театром.