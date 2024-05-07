Новосибирский театр «Старый дом» покажет премьеру в честь своего 90-летия

Речь идет о спектакле «Девятью десять», основой для которого стали личные истории артистов.
14 мая на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» состоится премьера спектакля «Девятью десять» в постановке новосибирского известного режиссёра Анны Зиновьевой, сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru. В основе спектакля — зафиксированные в сценической реальности документальные истории артистов театра, которые перекликаются с большой историей камерного театра на берегу Оби.
В 1933 году родился Новосибирский передвижной совхозно-колхозный театр, превратившийся после почти вековых поисков и трансформаций в одну из самых притягательных точек на современной театральной карте России — в театр «Старый дом». Его большая история складывается из многообразия маленьких историй людей, кто отдал своё сердце театру и честно служит искусству, потому что когда-то сделал свой главный выбор. «Девятью десять» — это не обычный «спектакль к юбилею», когда главными действующими лицами становятся конкретные исторические факты. Скорее — спектакль-исследование, где зритель сможет заглянуть за метафизические кулисы «Старого дома», чтобы попытаться понять природу той коллективной жизненной силы, что движет всем театром.
В своих изысканиях режиссёр и драматург оттолкнулись от эссе итальянского философа Джорджо Агамбена, в котором Гениус — есть дух и творческая энергия, пронизывающая бытие каждого человека, а артиста — с удесятеренной силой. В спектакле использованы документальные истории актеров «Старого дома», которые расскажут о своем опыте встречи с Гениусом, — 28 микроэтюдов будут органично перемежаться с экзистенциальными наблюдениями Агамбена. Для большого погружения в контекст зрителю предлагается совершить путешествие во времени с помощью театральной выставки «Гениус места», где история «Старого дома» будет зашифрована в виде артефактов-загадок и любопытных арт-объектов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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