Аплодировали стоя: спектакль новосибирского «Старого дома» стал одним из самых ярких на театральном фестивале Лофт

Творческая команда Новосибирского государственного театра «Старый дом» представила на сцене драматического театра на Васильском в Петербурге спектакль главного режиссёра Антона Федорова «Котлован», принятый с искренним восторгом петербуржской публикой, сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru.

В этом году фестиваль прошел в пятый раз, приняв коллективы из Ташкента, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Астрахани, Выборга и Лодейного Поля. Зрителем были представлены спектакли российских театров и театров ближнего зарубежья.

Театр «Старый дом» стал одним из самых ожидаемых гостей фестиваля Лофт, билеты были раскуплены за считанные дни. Спектакль «Котлован» в постановке известного российского режиссёра Антона Фёдорова вызвал бурные овации зрителей, заставив петербужскую публику аплодировать стоя.

Фестиваль Лофт существует с 2019 года. Фестиваль не конкурсный, а презентационный. В программе были представлены постановки разных жанров и сценических форм, по произведениям классиков, современных авторов, спектакли мастеров современной режиссуры и молодых режиссеров.

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