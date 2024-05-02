В Новосибирске открылась выставка «Из истории старой театральной фотографии»

В «Красном факеле» начала работу выставка исторической фотографии, подготовленная совместно с Новосибирским отделением СТД и Театральным музеем Новосибирска к 130-летию со дня рождения народной артистки РСФСР, профессора, режиссера Веры Редлих. В экспозиции представлено более 50 редких архивных снимков деятелей искусства 30-х, 40-х, 50-х годов, вписанных в «эпоху Редлих» и «Сибирского МХАТа», сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru.

Вера Павловна Редлих (1894–1992) – ученица Константина Сергеевича Станиславского, легенда театрального Новосибирска и одно из самых ярких имен в истории «Красного факела». С труппой тогда еще только начинающего свою стационарную жизнь театра она была связана с 1932 по 1960 год, собрала, сплотила сильный коллектив, в труппу которого выпускники столичных творческих вузов буквально стояли в очередь, и поставила на его сцене знаковые для новосибирской театральной летописи спектакли. Всецелостно утвердил Веру Редлих как режиссера шекспировский «Гамлет», появившийся на свет в 1941 году: именно в Новосибирске впервые прозвучал перевод Бориса Пастернака, созданный годом ранее. «Дядя Ваня», «Чайка» и «Три сестры» А. Чехова, «Зыковы» М. Горького, «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского, «Барабанщица» А. Салынского – этим и многим другим спектаклям рукоплескали зрители и критики. Благодаря Вере Павловне «Красный факел», первый в нашей стране театр с именем собственным в названии, стал неофициально называться «Сибирским МХАТом» и получил репутацию одного из сильнейших театров СССР.