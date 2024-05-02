В Новосибирске открылась выставка «Из истории старой театральной фотографии»

Фотографии можно увидеть в фойе малого зала театра «Красный факел».
В «Красном факеле» начала работу выставка исторической фотографии, подготовленная совместно с Новосибирским отделением СТД и Театральным музеем Новосибирска к 130-летию со дня рождения народной артистки РСФСР, профессора, режиссера Веры Редлих. В экспозиции представлено более 50 редких архивных снимков деятелей искусства 30-х, 40-х, 50-х годов, вписанных в «эпоху Редлих» и «Сибирского МХАТа», сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru.
Вера Павловна Редлих (1894–1992) – ученица Константина Сергеевича Станиславского, легенда театрального Новосибирска и одно из самых ярких имен в истории «Красного факела». С труппой тогда еще только начинающего свою стационарную жизнь театра она была связана с 1932 по 1960 год, собрала, сплотила сильный коллектив, в труппу которого выпускники столичных творческих вузов буквально стояли в очередь, и поставила на его сцене знаковые для новосибирской театральной летописи спектакли. Всецелостно утвердил Веру Редлих как режиссера шекспировский «Гамлет», появившийся на свет в 1941 году: именно в Новосибирске впервые прозвучал перевод Бориса Пастернака, созданный годом ранее. «Дядя Ваня», «Чайка» и «Три сестры» А. Чехова, «Зыковы» М. Горького, «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского, «Барабанщица» А. Салынского – этим и многим другим спектаклям рукоплескали зрители и критики. Благодаря Вере Павловне «Красный факел», первый в нашей стране театр с именем собственным в названии, стал неофициально называться «Сибирским МХАТом» и получил репутацию одного из сильнейших театров СССР.
«Символ русской культуры», «женщина настоящего дарования и безоглядной преданности театру» – такими эпитетами награждали Веру Редлих коллеги и исследователи театра. «Вера Павловна всегда была лучезарна, всегда была добра. Она очень любила актера. И, наверное, эта высокая любовь к актеру помогала ей создавать атмосферу «Красный факела». Ее вкус, ее эстетика в театре всегда были эталоном, ее мнение – непререкаемым авторитетом, — рассказывала в одном из интервью народная артистка СССР Анна Покидченко. — Она удивительно умела строить атмосферу спектакля. Редлих всегда шла от индивидуальности актера. Она давала направление, подбрасывала манки, и, если видела, что актер откликнулся на ее манок, она старалась это развить».
В экспозицию выставки «Из истории старой театральной фотографии» вошло более полусотни портретных и групповых снимков из архивов Театрального музея Новосибирска. Есть здесь и карточки, иллюстрирующие юные годы Веры Редлих в кругу семьи и друзей (дом, легендарная дача Максимилиана Волошина, Вторая студия Художественного театра), и галерея соратников и коллег, артистов и режиссеров старого «Красного факела», и застывшие в вечности кадра эскизы и сцены из культовых спектаклей «Сибирского МХАТа», и фрагменты личных писем, и чинные коллективные портреты труппы ‒ в родных стенах и на гастролях.
Увидеть уникальные фотоматериалы можно, придя на любой спектакль «Красного факела». Выставка располагается на втором этаже театра в фойе Малого зала. Смена экспозиции произойдет 15 мая.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Василий Вагин
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