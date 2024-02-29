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Театр

Новосибирский театр кукол успешно выступил на фестивале в Индии

В Нью-Дели завершился международный фестиваль театров кукол «Ишара».

mk.nso.ru

Актеры Новосибирского областного театра кукол представили Россию на 20-м Международном фестивале театров кукол «Ишара» в Нью-Дели.

Труппа театра представила спектакль «Про Петрушку». Актрисы Полина Дмитриева и Яна Трегубова сыграли спектакль на английском языке, несколько реплик произнесли на хинди. 

mk.nso.ru

После каждого выступления зрители проявляли к Петрушке неподдельный интерес и с радостью фотографировались с ним.

В этом году фестиваль кукольных театров «Ишара» проходил с 16 по 24 февраля. В нем приняли участие театры из Индии, Франции, Турции, Шри-Ланки, США, Тайваня, Бразилии, Кореи, Китая.

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