Новосибирский театр кукол успешно выступил на фестивале в Индии

После каждого выступления зрители проявляли к Петрушке неподдельный интерес и с радостью фотографировались с ним.

В этом году фестиваль кукольных театров «Ишара» проходил с 16 по 24 февраля. В нем приняли участие театры из Индии, Франции, Турции, Шри-Ланки, США, Тайваня, Бразилии, Кореи, Китая.