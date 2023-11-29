Гости из столицы раскупили билеты на «Щелкунчика» в Новосибирском театре оперы и балета

Жители Москвы выкупили билеты в первых ряда на декабрьские показы спектакля "Щелкунчик" в Новосибирске, сообщает ТАСС. Покупка билетов и перелет из Москвы стоят дешевле, чем билеты в Большой театр, рассказала журналистам замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

"Несколько первых рядов уже выкуплено Москвой, потому что дешевле слетать на спектакль "Щелкунчика" к нам, чем покупать билеты в Большой театр. То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление", - отметила госпожа Павлова.

В этом году в Новосибирском театре оперы и балета впервые был представлен балет "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича. Именно эта постановка идет на сцене Большого театра на протяжении 55 лет. Балетмейстер Юрий Григорович поставил спектакль "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана в Большом театре в 1966 году в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе.

Фото: novat.ru