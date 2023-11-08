На базе новосибирского Дома актера будет создан одноименный центр театрального искусства

В нашем регионе появится новое учреждение культуры — «Центр театрального искусства «Дом актёра». Соответствующее решение одобрено под председательством губернатора Андрея Травникова на заседании областного правительства.

Новое учреждение культуры будет решать задачи по организации и проведению театрализованных и культурно-досуговых мероприятий, а также оказывать практическую и методическую помощь театральным и образовательным организациям.

«На базе знаменитого «Дома актёра» появится одноимённый Центр театрального искусства. Это стало возможным благодаря передаче здания Союзом театральных деятелей в собственность региона. Это событие по праву можно назвать новой вехой в развитии театрального искусства нашего региона, а также сферы кино. Новое учреждение культуры не только позволит проводить региональные, общероссийские и международные мероприятия в области театрального искусства и киноискусства, но и станет методическим центром для негосударственных, школьных и студенческих театров, откроет возможности для обучения деятелей киноиндустрии – развитию этой сферы в свете принятого в 2023 году Закона «О государственной поддержке кинематографии в Новосибирской области» будет уделяться особое внимание. На базе Центра театрального искусства «Дома актёра» планируется реализация новых проектов – в числе ближайших планов разработка губернаторской премии в области театрального искусства», – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Фото: 2ГИС