Михаил Татарников стал новым музыкальным руководителем – главным дирижером НОВАТа

Известный российский дирижер Михаил Татарников назначен музыкальным руководителем – главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, сообщает пресс-служба НОВАТа

Об этом назначении на собрании коллектива театра сообщил художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский, ранее совмещавший эту должность и пост музыкального руководителя – главного дирижера. Обращаясь к коллективу, Дмитрий Юровский отметил: «Уже восемь лет, как мы работаем вместе, многое уже сделано, и, надеюсь, мы еще многое успеем сделать. Театр должен постоянно развиваться, и так сложились обстоятельства, что в последние год-полтора у меня нет возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на это развитие. Михаила Петровича Татарникова я знаю уже больше десяти лет, и меня очень радует, что представлять его коллективу уже не нужно – он много лет сотрудничает с нашим театром. Для меня очень важно, что я передаю эстафету талантливому музыканту, который хорошо знает коллектив, и что новый музыкальный руководитель приходит, когда я еще остаюсь в театре и смогу какое-то время вместе с ним участвовать в творческих процессах».

Михаил Татарников в ответном слове поблагодарил руководство и творческие коллективы театра: «Я с большим воодушевлением приступаю к обязанностям музыкального руководителя – главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета. Спасибо дирекции театра за оказанное мне доверие и, конечно, огромное спасибо коллективу. Если бы я не чувствовал нашу тесную связь и не ощущал вашу поддержку, принять это предложение мне было бы гораздо сложнее».

Михаил Татарников окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по двум специальностям: как скрипач и как дирижер. В 2006 году как дирижер дебютировал в Мариинском театре с балетом «Метафизика». Впоследствии под его управлением в Мариинском театре прозвучало более сорока произведений. В 2012–2018 годах – музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра. С 2020 года – художественный руководитель международных музыкальных фестивалей в замке Вальроз (Ницца, Франция) и в Сан-Марино.

С Новосибирским театром оперы и балета Михаил Татарников плодотворно сотрудничает с 2016 года.

Фото: пресс-служба НОВАТа