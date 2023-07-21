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Спектакль новосибирского театра — в числе номинантов национальной премии «Музыкальное сердце театра»

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Постановка Новосибирского музыкального театра «Опасные связи» вошла в шорт-лист премии.

Мюзикл «Опасные связи» Новосибирского музыкального театра вошёл в шорт-лист Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра». Фестиваль, учреждённый в 2005 году ведущими деятелями отечественного музыкального театра – единственный из обращённых к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах, поощряющий их создателей и исполнителей.

По решению Экспертного совета мюзикл «Опасные связи» номинирован в десяти номинациях:

«Лучшая пьеса» – Лев Яковлев,

«Лучший текст песен» – Лев Яковлев,

«Лучшая музыка (композитор)» – Роман Львович,

«Лучший дирижёр» – Александр Новиков,

«Лучшая сценография (художник-сценограф)» – Елена Вершинина,

«Лучшие костюмы (художник по костюмам)» – Елена Вершинина,

«Лучшая исполнительница роли второго плана» – Анастасия Мельникова (Сесилия де Воланж),

«Лучшая исполнительница главной роли» – Дарья Бочарова (Маркиза де Мертей),

«Лучший исполнитель главной роли» – Александр Крюков (Виконт де Вальмон),

«Лучший продюсер» – Леонид Кипнис.

 

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