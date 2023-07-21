Спектакль новосибирского театра — в числе номинантов национальной премии «Музыкальное сердце театра»

Мюзикл «Опасные связи» Новосибирского музыкального театра вошёл в шорт-лист Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра». Фестиваль, учреждённый в 2005 году ведущими деятелями отечественного музыкального театра – единственный из обращённых к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах, поощряющий их создателей и исполнителей.