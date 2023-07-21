Спектакль новосибирского театра — в числе номинантов национальной премии «Музыкальное сердце театра»

Постановка Новосибирского музыкального театра «Опасные связи» вошла в шорт-лист премии.
Мюзикл «Опасные связи» Новосибирского музыкального театра вошёл в шорт-лист Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра». Фестиваль, учреждённый в 2005 году ведущими деятелями отечественного музыкального театра – единственный из обращённых к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах, поощряющий их создателей и исполнителей.
По решению Экспертного совета мюзикл «Опасные связи» номинирован в десяти номинациях:
«Лучшая пьеса» – Лев Яковлев,
«Лучший текст песен» – Лев Яковлев,
«Лучшая музыка (композитор)» – Роман Львович,
«Лучший дирижёр» – Александр Новиков,
«Лучшая сценография (художник-сценограф)» – Елена Вершинина,
«Лучшие костюмы (художник по костюмам)» – Елена Вершинина,
«Лучшая исполнительница роли второго плана» – Анастасия Мельникова (Сесилия де Воланж),
«Лучшая исполнительница главной роли» – Дарья Бочарова (Маркиза де Мертей),
«Лучший исполнитель главной роли» – Александр Крюков (Виконт де Вальмон),
«Лучший продюсер» – Леонид Кипнис.
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