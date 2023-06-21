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Анна Кикина поприветствует зрителей космического спектакля в Новосибирском театре кукол

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Знаменитая космонавтка посетит родной город в рамках празднования 130-летия сибирской столицы.

минкульт НСО

В честь Дня города в Новосибирском областном театре кукол пройдет показ спектакля «Удивительный полет к звездам», его зрителей 24 июня поприветствует космонавт Анна Кикина.

«Удивительный полет к звездам» – это история о том, как Городовичок, известный талисман Новосибирска, встретив в парке Анну Кикину, обрел мечту и начал готовиться к полёту в космос. Ему пришлось преодолеть немало препятствий, серьёзно заняться подготовкой, и его мечта стала явью – Городовичок вместе с Анной отправился в космический полет.

Соединение театра и кино позволяет зрителям спектакля вместе с героями «выйти» в открытый космос. На большом экране – видеосъемки Новосибирска с высоты птичьего полета, тренировки космонавтов в экстремальных условиях, старт корабля Crew Dragon с Анной Кикиной в составе международной команды, светящаяся огнями космическая станция, работа космонавтов в открытом космосе.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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