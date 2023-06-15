В новосибирском театре «Глобус» — новый главный режиссер

Главным режиссером академического молодежного театра «Глобус» стал Константин Яковлев. С 2013 по 2021 год он занимал аналогичную должность в Алтайском государственном музыкальном театре, где поставил более 80 спектаклей известных отечественных и зарубежных авторов.

В Новосибирске уже состоялась первая творческая встреча господина Яковлев с коллективом театра. Он отметил, что намерен сохранить и приумножить историю театра, а также открыть молодежную студию. «Я осознаю, что прихожу в театр с огромной историей, со сформированной театральной философией», — сказал новый главный режиссер.

Он отметил, что необходим ребрендинг студии пластики и вокального направления. «К сентябрю будет представлена новая организационная программа», — также сообщил он.

Что касается репертуара, то в новом сезоне акцент будет сделан на русской и советской классике. Запланировано семь премьер. «Одной из своих основополагающих задач я ставлю обеспечение работой всего творческого состава. Поэтому планов очень много, я уже активно включился в работу», — заключил Константин Яковлев.

Фото: пресс-служба театра «Глобус»