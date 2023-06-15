Новосибирский «Первый театр» получил приз на Всероссийском фестивале «Комедiя-фест»

Новосибирцы представляли спектакль «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира в оригинальной постановке Алексея Золотовицкого.
В Нижнем Новгороде завершился II Всероссийский моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-фест», организатором которого выступил нижегородский театр «Комедiя», существующий в рамках одного жанра и поставивший себе задачу исследовать комедию во всех её проявлениях. Молодёжный драматический театр «Первый театр» вошёл в число призёров фестиваля со спектаклем «Ромео и Джульетта».
В фестивале участвовали девять спектаклей. Экспертный совет, в который вошли критики, актёры и режиссёры из Москвы, Казани, Самары, Краснодара и Нижнего Новгорода, выбрал участников из 109 заявленных. В их числе был и спектакль «Первого театра» «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира в оригинальной постановке Алексея Золотовицкого, зрители смогли увидеть его на большой сцене Нижегородского театра «Комедiя». Новосибирцы завоевали специальный диплом и Приз Оргкомитета фестиваля.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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