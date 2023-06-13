На сцене новосибирского театра «Старый дом» прошли премьерные показы спектакля «Котлован»

«Мы пытаемся рассказать некую поэтичную историю о настоящем моменте, который мы не можем почувствовать, и о пугающем будущем, неизменно нам что-то обещающем», — поделился режиссер Антон Фёдоров.
В театре «Старый дом» состоялась премьера спектакля «Котлован» по одноименной повести Андрея Платонова в постановке известного российского режиссера Антона Фёдорова. Премьера «Котлована» завершает 89-й театральный сезон «Старого дома» путешествием в пространство метафизической стройки, – спектакль стал первым сценическим знакомством режиссёра и новосибирского театра. Напомним, что 5 февраля 2023 года Антон Фёдоров был представлен коллективу Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» в качестве нового главного режиссера.
Все три дня премьерных показов — полный аншлаг, высокая нота зрительских эмоций и блестящая работа творческой группы «Котлована». У Антона Фёдорова, как единодушно считают российские театральные критики, творческий самобытный почерк начисто лишен бытовой реальности – его пространства наполнены мистической жизнью, где метафора становится сценическим языком. В «Котловане» режиссёр исследует мир Платонова сквозь свою особую оптику, обнажая первородную человеческую суть: мы не ищем ответы на вопросы «кто мы и куда?» – они зашиты интроектами в нашем человеческом «софте» с рождения. Платоновские герои оказались в некоем кустарном мире, где всё добыто человеческими руками: здесь планеты передвигаются по самодельному небу с помощью крюков, а звёзды светят в рукотворном космосе.
Антон Фёдоров о спектакле «Котлован»: «Мы пытаемся рассказать некую поэтичную историю о настоящем моменте, который мы не можем почувствовать, и о пугающем будущем, неизменно нам что-то обещающем. Мы как будто постоянно находимся в состоянии «нас непременно ждёт что-то очень хорошее», когда абсолютно нивелируется твоё здесь и сейчас. Никто не знает ответа на вопрос: «A как выглядит хорошее настоящее?». Наше сознание постоянно прокручивает картины будущего и картины прошлого, чтобы не фиксировать себя в настоящем».
Евгений Варава, исполнитель роли Сафронова:» Мне очень хочется, чтобы люди, пришедшие на «Котлован», не фокусировались полностью на многих сюжетных линиях спектакля, а ловили собственные флешбэки и ассоциации, погружаясь в себя. Это история не про ребят, которые роют землю. Эта история о людях — с людским внутри. Что мы делаем? Куда идём? Как живём?».
Игорь Фомин, художник по свету: «Декорации в спектакле «Котлован» практически не меняются, но за счёт света мы можем оказаться в другом месте. Мы создали на сцене эффект съёмочного павильона — как будто снимается кино».
Надя Гольдман, мультипликация: «Мы не хотели нагнетать ужаса на зрителя: бедная девочка-сиротка, страшное детство, слёзы из глаз. Наша нарисованная девочка — это символ чего-то очень возвышенного. Да, «Котлован» очень непростой материал, но мне нравится работать с Антоном Фёдоровым — это всегда новый вызов, он всегда ставит очень интересные задачи».
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Фото: Виктор Дмитриев
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