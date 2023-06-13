На сцене новосибирского театра «Старый дом» прошли премьерные показы спектакля «Котлован»

Антон Фёдоров о спектакле «Котлован»: «Мы пытаемся рассказать некую поэтичную историю о настоящем моменте, который мы не можем почувствовать, и о пугающем будущем, неизменно нам что-то обещающем. Мы как будто постоянно находимся в состоянии «нас непременно ждёт что-то очень хорошее», когда абсолютно нивелируется твоё здесь и сейчас. Никто не знает ответа на вопрос: «A как выглядит хорошее настоящее?». Наше сознание постоянно прокручивает картины будущего и картины прошлого, чтобы не фиксировать себя в настоящем».

Евгений Варава, исполнитель роли Сафронова:» Мне очень хочется, чтобы люди, пришедшие на «Котлован», не фокусировались полностью на многих сюжетных линиях спектакля, а ловили собственные флешбэки и ассоциации, погружаясь в себя. Это история не про ребят, которые роют землю. Эта история о людях — с людским внутри. Что мы делаем? Куда идём? Как живём?».