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В театре «Красный факел» стартует новый просветительский проект

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Цель проекта – погрузить зрителей в контекст каждого классического произведения.

пресс-служба театра "Красный факел"

В ближайшее время театр «Красный факел» представит зрителю премьеру нового просветительского проекта под названием «По классике». Команда «Красного факела» планирует приглашать для бесед и лекций со зрителем специалистов из разных сфер: ученых, бизнесменов, юристов, литературоведов, театральных критиков.

Цель проекта – погрузить зрителей в контекст каждого классического произведения.

Первая встреча в рамках проекта «По классике» пройдет 13 июня в преддверии премьеры спектакля «Мещане» по пьесе Максима Горького (режиссёр – Семён Серзин).

В этот вечер один из крупнейших исследователей современного театрального процесса, кандидат искусствоведения и помощник художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по спецпроектам Павел Руднев прочтёт онлайн-лекцию «Первая пьеса Горького «Мещане». Зрители узнают интересные факты о сценической истории пьесы, а также увидят видеофрагменты легендарной постановки «Мещан», выпущенной Георгием Товстоноговым в Ленинградском Большом драматическом театре им. М. Горького.

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Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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