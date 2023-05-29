Театр «Красный факел» подписал соглашение о сотрудничестве с театром-фестивалем «Балтийский дом»

Впереди у начинающих новую совместную главу театров участие в фестивалях и других культурных мероприятиях.
Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева приняла участие в «Днях культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге». 25 и 26 мая, в преддверии 320-летия города на Неве, жителей и гостей Северной столицы ожидала насыщенная программа, демонстрирующая культурный и творческий потенциал Новосибирской области. Важной вехой для принимающих участие в проекте коллективов стало подписание соглашений о сотрудничестве. Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» подписал соглашение об осуществлении совместных творческих проектов с Театром-фестивалем «Балтийский дом», крупнейшим театральном холдингом Санкт-Петербурга.
Соглашение о сотрудничестве между новосибирским театром «Красный факел» и петербургским Театром-фестивалем «Балтийский дом» подписали руководители учреждений ‒ Антонида Гореявчева и Сергей Шуб. В целях укрепления культурных связей Антонида Александровна и Сергей Григорьевич приняли решение о формах творческого обмена и осуществлении совместных творческих проектов. Впереди у начинающих новую совместную главу театров участие в фестивалях и других культурных мероприятиях, которые проводят на своих площадках «Красный факел» и «Балтийским дом», организация и проведение совместных театральных проектов, образовательных программ, мастер-классов для творческих коллективов и их руководителей, благотворительных акций и обменных гастролей.
Фото: пресс-службы театра «Красный факел»
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