Театр «Красный факел» подписал соглашение о сотрудничестве с театром-фестивалем «Балтийский дом»

Соглашение о сотрудничестве между новосибирским театром «Красный факел» и петербургским Театром-фестивалем «Балтийский дом» подписали руководители учреждений ‒ Антонида Гореявчева и Сергей Шуб. В целях укрепления культурных связей Антонида Александровна и Сергей Григорьевич приняли решение о формах творческого обмена и осуществлении совместных творческих проектов. Впереди у начинающих новую совместную главу театров участие в фестивалях и других культурных мероприятиях, которые проводят на своих площадках «Красный факел» и «Балтийским дом», организация и проведение совместных театральных проектов, образовательных программ, мастер-классов для творческих коллективов и их руководителей, благотворительных акций и обменных гастролей.

Фото: пресс-службы театра «Красный факел»