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Более восьми тысяч человек стали участниками «Дней «Пушкинской карты» в Новосибирской области»

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Это наиболее масштабный гастрольный проект региона в рамках программы «Пушкинская карта».

В марте и апреле Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» стал организатором масштабного творческого проекта и показал жителям Новосибирской области четыре программы в исполнении ведущих российских артистов театра и кино. За это время было представлено 30 мероприятий в Баганском, Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Краснозёрском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Северном, Сузунском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском, Черепановском, Чистоозёрном районах, городах Бердск, Искитим и Обь. Мероприятия посетили более 8200 юных зрителей.

Проект «Дни «Пушкинской карты» охватил четыре маршрута. Мероприятия были объединены тематикой «Курс на классику» и «Курс на патриотизм». Для зрителей выступили писатель, журналист, фотограф Екатерина Рождественская с поэтическим концертом «Рождественские чтения», заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета, звезда мюзиклов и телевизионных шоу Валерий Яременко с литературно-музыкальным спектаклем «Тройка, семёрка, туз…», народная артистка России, актриса театра «Ленком Марка Захарова», звезда кино и сериалов Анна Якунина с композицией по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Заключительными стали гастроли заслуженного артиста России, актёра театра, кино и телевидения, продюсера и педагога Даниила Спиваковского со спектаклем-концертом «А нам нужна одна Победа».

Фото: минкульт НСО

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