Более восьми тысяч человек стали участниками «Дней «Пушкинской карты» в Новосибирской области»

Проект «Дни «Пушкинской карты» охватил четыре маршрута. Мероприятия были объединены тематикой «Курс на классику» и «Курс на патриотизм». Для зрителей выступили писатель, журналист, фотограф Екатерина Рождественская с поэтическим концертом «Рождественские чтения», заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета, звезда мюзиклов и телевизионных шоу Валерий Яременко с литературно-музыкальным спектаклем «Тройка, семёрка, туз…», народная артистка России, актриса театра «Ленком Марка Захарова», звезда кино и сериалов Анна Якунина с композицией по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Заключительными стали гастроли заслуженного артиста России, актёра театра, кино и телевидения, продюсера и педагога Даниила Спиваковского со спектаклем-концертом «А нам нужна одна Победа».

Фото: минкульт НСО